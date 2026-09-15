La China Suárez, Flavia Palmiero y Romina Gaetani coinciden con la chaqueta que es tendencia

La China Suárez, Flavia Palmiero y Romina Gaetani demuestran que una misma prenda puede adaptarse a estéticas totalmente distintas. Se trata de la chaqueta que marca tendencia y que se consolida como el ítem imprescindible de la temporada.

La China Suárez, Flavia Palmiero y Romina Gaetani muestran cómo llevar la chaqueta napoleón

La estética militar vuelve a ganar protagonismo en la moda y encuentra en las chaquetas napoleón una de sus prendas estrella. China Suárez, Flavia Palmiero y Romina Gaetani ya se sumaron a esta tendencia, aunque cada una la llevó a su terreno y demostró que el diseño puede adaptarse a diferentes estilos y ocasiones.

Esta prenda es fácilmente reconocible por su confección estructurada, cuello mao o rígido y solapas definidas, a la que se suma una marcada ornamentación en el frente. Su estética está inspirada en los uniformes militares del siglo XIX, especialmente a través de detalles que convierten a la chaqueta en una pieza con gran impacto visual.

La China Suárez

Entre sus principales características se destacan los bordados en hilo dorado o plateado, las pasamanerías en relieve y los botones metálicos trabajados. Elementos que aportan dramatismo y sofisticación, incluso cuando se combinan con prendas mucho más informales.

La China Suárez eligió una de las versiones más llamativas e icónicas de esta tendencia. La actriz apostó por una chaqueta napoleón corta en color negro, completamente ornamentada con alamares dorados que recorren el frente y detalles en rojo brillante que se destacan especialmente en los puños.

Para completar el outfit, la combinó con una prenda inferior blanca de encaje, llevada en capas. El contraste funciona como uno de los grandes atractivos del look: por un lado, la estructura de inspiración militar; por el otro, la delicadeza del encaje con reminiscencias románticas y victorianas. Así, la China Suárez lleva la prenda hacia una estética boho chic, donde la ornamentación de la chaqueta se convierte en el centro de atención.

Flavia Palmiero, en cambio, eligió una interpretación más sobria y refinada. La conductora llevó una chaqueta napoleón en marrón chocolate con estructura marcada, cuello cerrado y doble abotonadura en dorado envejecido.

Flavia Palmiero

La pasamanería horizontal, más limpia y discreta, acompaña la silueta sin recargarla. Para completar la propuesta, la conductora optó por pantalones oscuros y una paleta de tonos neutros, logrando un outfit de inspiración sartorial que mantiene el espíritu militar pero desde una mirada mucho más contemporánea. El resultado es un look de effortless chic, elegante y sofisticado, ideal para demostrar que esta tendencia también puede incorporarse a propuestas nocturnas sin necesidad de recurrir a diseños excesivamente ornamentados.

Por su parte, Romina Gaetani encontró otra manera de llevar la misma tendencia y la trasladó directamente al terreno cotidiano. La artista eligió una chaqueta napoleón en tono azul marino con alamares dorados y la combinó con prendas mucho más informales.

Romina Gaetani

Además, la cantante llevó la pieza semiabierta sobre un jean de tiro medio o alto y sumó brazaletes y accesorios de cuero. El resultado es un estilismo relajado, moderno y con cierto espíritu de street style, donde la formalidad de la chaqueta queda equilibrada por el denim.

Chaqueta napoleón: la tendencia que se adapta a todos los estilos

Los looks de la China Suárez, Flavia Palmiero y Romina Gaetani dejan en evidencia la versatilidad de la chaqueta napoléon. Aunque las tres parten de una misma inspiración, cada una encuentra una manera diferente de incorporarla a su guardarropa.

Desde una versión romántica y recargada con encaje, pasando por una propuesta sofisticada en tonos neutros, hasta una combinación casual con pantalón de jean, la prenda demuestra que el toque militar puede convivir con distintas estéticas. De esta manera, China Suárez, Flavia Palmiero y Romina Gaetani coinciden con la chaqueta que es tendencia y confirman el estilo de los uniformes históricos aportan mucho al vestidor femenino.