Gran Hermano Generación Dorada: filtraron quién es la famosa que hizo el casting desde la cárcel

A 25 años del estreno de Gran Hermano en la Argentina, Telefe prepara una edición completamente distinta bajo el nombre Gran Hermano Generación Dorada. El formato promete romper con todo lo conocido hasta ahora y reunir en una misma casa a famosos, influencers, deportistas y personas desconocidas, sin distinción de popularidad ni trayectoria mediática.

Santiago Del Moro

El anuncio fue confirmado por Santiago del Moro, quien aseguró que se trata de “mucho más que una edición all stars” y adelantó una de las grandes novedades: la posibilidad de que el propio programa entregue golden tickets para convocar jugadores de manera directa. Mientras la inscripción para la temporada 2026 de Gran Hermano Generación Dorada ya está abierta, comenzaron a circular nombres y rumores que anticipan una edición tan ambiciosa como polémica.

Los nombres que suenan para esta nueva edición

En medio del entusiasmo por esta edición especial, el tema fue abordado en Sálvese quien pueda, donde Yanina Latorre reveló que ya hay personalidades conocidas que fueron tentadas o evaluadas para esta edición especial, pero que decidieron dar un paso al costado. Entre ellas, mencionó el caso de Toto Kizner, quien habría descartado de plano cualquier posibilidad de sumarse al reality.

Según explicó la conductora, hay famosos que prefieren preservar su imagen o evitar un encierro que puede resultar impredecible, incluso tratándose de una edición tan polémica como Generación Dorada. Este contexto sirvió de antesala para un dato mucho más fuerte que terminaría por cambiar el foco de la conversación y encender la polémica.

El casting que descolocó a todos

Fue entonces cuando Yanina Latorre lanzó la información que sacudió al panel: Morena Rial habría enviado su casting para Gran Hermano Generación Dorada desde la cárcel, donde permanece detenida desde hace dos meses en la Unidad 51 de Magdalena. La noticia generó estupor inmediato y abrió un intenso debate en el estudio.

Morena Rial

Visiblemente molesta, la conductora fue tajante y lanzó: “Primero, cuiden hasta las bombachas porque no les queda nadie, pero un límite te pido”, y agregó con énfasis: “Está presa”. Además, recordó el reciente pedido de prisión domiciliaria de la mediática y subrayó: “Hace tres días estábamos con el test de embarazo, pidió la domiciliaria y no se la dieron. O sea, un límite”.

Aunque desde la producción del programa no hubo confirmaciones oficiales, el solo hecho de que Morena Rial haya enviado su casting dejó en evidencia hasta dónde podría llegar esta edición especial. Mientras la Justicia define su situación, Gran Hermano Generación Dorada ya demuestra que promete ser uno de los ciclos más comentados del año, incluso antes de que se enciendan las cámaras.