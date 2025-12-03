El nuevo informe psicológico de Morena Rial, tras dos meses en la cárcel

A dos meses de haber quedado detenida en el penal de Magdalena, Morena Rial continúa en el centro de la escena judicial y mediática. Desde el primer día, la influencer buscó obtener la prisión domiciliaria, pero su solicitud fue rechazada. Ahora, tras la apelación presentada por sus abogados, Martín Leiro y Alejandro Cipolla, el caso podría dar un giro en los próximos días, luego de que se conociera el resultado de un nuevo informe psicológico clave.

Morena Rial detenida

El documento fue leído al aire en DDM por Guido Záffora, quien detalló cómo fue observada Morena Rial durante su permanencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense. El informe, sumado al estudio socioambiental y al vínculo con su hijo Amadeo, será parte de la evaluación en la que se basará la Justicia para determinar si puede continuar su detención en su domicilio.

Qué reveló el informe leído en DDM

El informe psicológico destacó aspectos favorables del comportamiento de Morena Rial dentro del penal: “Observación de conducta en el penal: bueno”, leyó Záffora en el programa, citando el documento oficial. Allí se describe a la joven como “cordial, educada, respetuosa y colaboradora, con buena disposición y sin resistencia al diálogo”.

Según agregó su abogado Alejandro Cipolla, Morena Rial mantiene un seguimiento psicológico regular: “Morena recibe ese tipo de atención semanalmente”, afirmó, remarcando que la influencer estaría dispuesta a continuar con el tratamiento vía Zoom si se le otorga la domiciliaria. Además, el informe no registró episodios conflictivos, lo cual podría ser considerado un elemento positivo.

El rol de hijo de Morena Rial para obtener la prisión domiciliaria

Uno de los motivos centrales por los que la defensa insiste en la prisión domiciliaria es la situación de Amadeo, el hijo menor de Morena Rial. Cipolla fue contundente al respecto: “La resolución tiene que basarse en la expectativa de los derechos del niño”. Desde que tiene acceso a un teléfono dentro del penal, la joven se comunica con él por videollamada, aunque la distancia física sigue siendo su mayor preocupación.

Morena Rial

El abogado también reveló un dato que generó impacto: “Morena tiene el celular 24 horas”, señaló, explicando que esto le permite mantener un contacto constante con su familia. En caso de obtener la domiciliaria, Morena Rial podría retomar la convivencia con su hijo, aunque seguiría detenida a la espera del juicio. La resolución podría conocerse en los próximos días y marcar un punto decisivo en su futuro inmediato.