El dramático momento de una exparticipante de Gran Hermano: "Trabajo de delivery y no puedo pagar el alquiler"

Katia "La Tana" Fenocchio, una de las figuras del último Gran Hermano, reveló el dramático momento económico que le toca atravesar. La exparticipante del reality contó que volvió a trabajar como delivery y que, si no fuera por su novio, no podría pagar el alquiler de su casa.

Katia "La Tana" Fenocchio, una de las participantes más queridas de la última edición de Gran Hermano, se quebró al contar su dramático presente. La joven de 34 años, que es recordada por ingresar en moto al reality, reveló en Se picó (República Z) que tuvo que volver a trabajar como delivery, tal como lo hacía en La Matanza antes de ser famosa.

"Estoy desocupada y no me están saliendo laburos", confesó "La Tana" en el programa de streaming. Además, detalló que al "no conseguir nada" tuvo que volver a trabajar como delivery en una aplicación, pero el rubro no está fácil: "Agarré la moto y me fui a laburar. Hice delivery y me fue re mal. Ahora le debo 80 lucas a la aplicación".

Luego de mencionar que había vuelto a trabajar con su moto, Katia contó el mal momento que le tocó vivir durante su primer día: "Desde que soy conocida, no había vuelto a ser delivery y me daba cosa ir sola. Mi amigo me acompañó y cuando él me dio el pedido de la mochila, se nos cayó al piso. Era sushi, la clienta vio la situación y se fue a su casa, nunca me abrió la puerta. Yo no me iba a poner a discutir porque iba a terminar perdiendo yo, que quedo expuesta y soy conocida". A raíz de no poder entregar el pedido, la influencer explicó que el restaurante se lo cobró igual.

En cuanto a su situación actual, la exparticipante de Gran Hermano 2025 remarcó que, si no fuera por la ayuda de su novio, no tendría dónde vivir. "Si no fuese por mi novio, no sé qué haría. Él me está pagando el alquiler", explicó, y lamentó: "De trabajo estoy pésimo, no tengo nada. No me sale nada".

Por último, al ser consultada por el canal de streaming que tenía pensado armar tras salir de la casa, "La Tana" dijo: "Ya invertí en eso, tengo que pagar las tarjetas, que están al rojo vivo, y esa es una inversión que no te va a dar plata al momento". De esta manera, dejó en claro la difícil situación económica que le toca atravesar y que, por eso, tuvo que volver a trabajar como delivery de comida.