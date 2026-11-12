Griselda Siciliani mostró cómo construye su personaje de Zulema, en la serie de Carlos Menem

En el marco del anticipo por la nueva temporada de Menem, Griselda Siciliani abrió las puertas de la intimidad del set y compartió material inédito sobre el detrás de escenas de las grabaciones. A través de sus redes sociales y diversas entrevistas, la intérprete reveló cómo se transforma físicamente y vocalmente en Zulema Yoma, la ex Primera Dama argentina. Mientras avanza el rodaje de los nuevos episodios dirigidos por Ariel Winograd, los usuarios se llenan de emoción al ver las extensas jornadas de caracterización, pruebas de vestuario y ensayos previos que sostienen desde el elenco.

Griselda Siciliani como Zulema Yoma

Behind the scences: Griselda Siciliani mostró cómo se prepara para interpretar a Zulema, en la serie de Menem

En la exitosa ficción Menem de Prime Video, dirigida por Ariel Winograd, Griselda Siciliani encarna a Zulema Yoma, la exesposa del expresidente Carlos Saúl Menem y figura central de la política argentina de los años 90. Su papel retrata tanto la intimidad familiar como el poder y las fuertes tensiones que atravesó como Primera Dama, una composición que incluso recibió el elogio público de la propia Zulema Yoma, quien aseguró que la actriz está "perfecta".

Anteriormente, tras el estreno de la primera entrega en julio de 2025, la artista ya había revelado los secretos de su compleja caracterización. En una entrevista con el diario Clarín titulada "Menem desde adentro", Siciliani explicó que, más allá del trabajo de maquillaje y peluquería, evitó hacer una simple imitación del acento riojano. Con ayuda de un coach vocal, estudió minuciosamente videos de archivo para apropiarse de la entonación , las pausas, los modismos y los adjetivos exactos que utilizaba Yoma. Asimismo, en un álbum publicado en su cuenta oficial de Instagram, compartió postales inéditas de las pruebas de vestuario y el rodaje en la Casa Rosada.

Ahora, de cara al rodaje de la segunda temporada en Uruguay, Griselda Siciliani volvió a sorprender a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. En la imagen compartida, etiquetada con la ubicación de Montevideo, Uruguay, mostró el interior de su camarín frente a la rambla y la playa. Allí dejó ver los elementos clave para volver a ponerse en la piel del personaje: dos cabezales con las icónicas pelucas —una oscura y otra rubia con volumen— acompañadas por unos anteojos de sol retro, una claqueta y la palabra "Zulema" escrita en pantalla.

Griselda Siciliani mostró cómo se prepara para interpretar a Zulema, en la serie de Menem

Menem, temporada 2: todo lo que se sabe

Tras su nominación a los International Emmy Awards, Prime Video confirmó oficialmente el inicio del rodaje de la segunda temporada de Menem, cuyo estreno está previsto para 2027 en más de 240 países. Dirigida nuevamente por Ariel Winograd, la ficción se graba actualmente en diversas locaciones de Uruguay, incluyendo Montevideo y Piriápolis, para recrear la Casa Rosada y los escenarios emblemáticos de la época.

Los nuevos episodios abordarán el segundo mandato presidencial entre 1995 y 1999. La historia retratará el desgaste político, las tensiones económicas y la caída de la imagen pública del mandatario frente a una prensa combativa. El relato combinará el doloroso duelo familiar por la muerte de Carlos Menem Jr. con hitos de la farándula noventosa, como los paseos en Ferrari, el encuentro con Madonna y los anuncios sobre vuelos espaciales.

El elenco principal vuelve encabezado por Leonardo Sbaraglia (Carlos Menem), Griselda Siciliani (Zulema Yoma), Juan Minujín (Olegario Salas), Jorgelina Aruzzi, Marco Antonio Caponi y Cumelén Sanz. Además, la entrega contará con la participación especial de Susana Giménez y la incorporación de Julián Kartún en el rol de Daniel Scioli.

Menem, temporada 2

Con este anticipo desde el set en Uruguay, Griselda Siciliani vuelve a demostrar el compromiso artístico que sostiene su elogiada interpretación de Zulema Yoma. Así, entre pruebas de caracterización y ensayos previos, la actriz prepara su esperado regreso para retratar una etapa decisiva en la historia de Carlos Menem.