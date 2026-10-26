Máximo Bolocco reveló cómo se despidió de Carlos Menem, su papá: “Tuve el adiós más lindo del mundo, aunque él no estaba despierto”

La historia familiar de Máximo Menem Bolocco suele despertar el interés del público a ambos lados de la cordillera. A sus 22 años, el joven conversó recientemente en el programa chileno Vértigo y reflexionó sobre los momentos más significativos de su vida, entre ellos, el vínculo que mantuvo con su padre, Carlos Menem, el exmandatario argentino que falleció en febrero de 2021, cuando el joven apenas tenía 17 años.

Máximo Menem Bolocco habló del adiós a su padre en 2021

Con una postura serena, compartió detalles íntimos sobre cómo procesó la partida del riojano y por qué considera que su despedida fue sumamente especial, a pesar de las circunstancias complejas que rodearon aquellos días y de la enorme exposición pública que siempre acompañó a la familia.

Máximo Menem Bolocco: Un adiós en la intimidad y sin interferencias

Durante la entrevista, Máximo Menem aclaró de inmediato cómo transitó el duelo y confirmó que logró cerrar esa etapa de su vida sin pendientes emocionales. “Sí, lo tengo cerrado, yo creo desde el día que él partió”, afirmó con seguridad al ser consultado sobre los asuntos inconclusos con su padre.

En lugar de asistir al funeral, eligió un camino diferente que le otorgó una profunda paz interior. “No fui al funeral porque yo me fui a despedir de él cuando estaba entubado en diciembre de 2020”, explicó con franqueza ante las cámaras del ciclo televisivo.

Aquel encuentro se transformó en un recuerdo imborrable para él. A pesar de que el expresidente no recuperó la conciencia, el joven valoró el espacio compartido a solas. “Tuve el adiós más lindo del mundo, aunque él no haya estado despierto”, expresó con visible emoción.

Además, detalló cómo transcurrieron esos minutos cruciales: “Le agarré la manito, hablé con él una hora y media solos, después de mucho tiempo que había sido imposible”. Para él, esa charla íntima marcó un punto de inflexión necesario antes del desenlace que ocurrió al mes siguiente. “Me despedí de él y partió al mes”, recordó con serenidad.

Máximo Menem y la elección de la soledad en un momento límite

Uno de los aspectos más reveladores del testimonio de Máximo Menem Bolocco fue la razón por la cual decidió despedirse antes de la partida definitiva y de las ceremonias públicas. El joven explicó que evitar el velatorio y el entierro le permitió resguardar sus emociones frente al asedio de los medios de comunicación y el entorno familiar extendido.

Máximo Menem Bolocco pasó por el programa chileno Vértigo

“Fue la despedida más linda del mundo, porque fui solo yo y él”, remarcó con convicción. Para el hijo de Cecilia Bolocco, esa decisión significó un acto de autocuidado fundamental. “Después no tuve que ver a nadie más que me revuelva los sentimientos”, añadió, dejando en claro que priorizó su bienestar emocional por encima de los protocolos sociales que acompañan a una figura pública de semejante magnitud histórica.

El vínculo actual con la familia Menem

La conversación también transitó por el terreno de los lazos familiares actuales. Ante la pregunta sobre cómo es su relación con el resto de la familia Menem en la actualidad, Máximo fue contundente y tajante en su respuesta. “No hay ni una relación. Ninguna”, sentenció sin rodeos. Sin embargo, al ser consultado sobre la posibilidad de recomponer esos vínculos en el futuro, mantuvo una mirada abierta pero realista. “Bueno, obvio que sí, porque son hijos de mi papá”, reconoció con madurez.

Máximo Menem Bolocco junto a su mamá Cecilia. El joven aseguró que no hay vínculo con la familia de su padre

El joven explicó que la dinámica actual responde a una distancia mutua y natural. “Pero si ellos no lo buscan y yo tampoco lo busco, es porque para mí la conexión con ellos era mi papá”, concluyó Máximo Menem cerrando el capítulo con total claridad y demostrando que su eje afectivo principal residía exclusivamente en el vínculo directo que construyó con su papá.