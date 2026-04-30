Griselda Siciliani reveló cuál es su relación actual con Luciano Castro: “Estoy bien, muy conectada”

La separación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro no dejó indiferente a nadie. Tras el escándalo que sacudió al mundo del espectáculo a comienzos de año, la pareja se alejó definitivamente, aunque quedan interrogantes sobre cómo mantienen ese vínculo que alguna vez fue amoroso. Recientemente, Siciliani rompió el silencio para contar detalles inéditos sobre su estado sentimental y la relación que hoy tiene con Castro. Sin vueltas, respondió a rumores y compartió sus sensaciones más íntimas.

Griselda Siciliani sobre su presente sentimental

En diálogo con LAM (América TV), Griselda Siciliani se mostró tranquila y centrada en su bienestar emocional. “Estoy muy bien, muy contenta”, aseguró, dejando claro que su foco está en avanzar y sanar. La actriz destacó que cada persona maneja las separaciones a su manera: “Cada persona tiene sus procesos. Me siento muy bien. Estoy muy conectada con lo que me pasa, con las cosas que son más lindas, más divertidas y las que no tanto. Pero muy bien, la vida”, reflexionó con sinceridad.

Griselda Siciliani//Instagram

Un video que generó todo tipo de especulaciones en las redes sociales apareció en los últimos días y volvió a poner el foco sobre su vínculo. En esas imágenes, grabadas meses atrás, se los veía juntos en Mar de Cabo, revisando la construcción de una casa que habían proyectado. “Me enteré medio tarde y me mandaron algunos mensajes preguntándome y dije que era viejísimo”, aclaró Siciliani.

Griselda Siciliani y Luciano Castro//Archivo

La relación actual entre Griselda Siciliani y Luciano Castro

La actriz reafirmó que la comunicación con Lucianao Castro es nula desde la separación de enero: “Estamos separados, tenemos la mejor, muy buena onda. Como cualquier pareja que se separa, ya está”. Este equilibrio, según sus palabras, evidencia una relación cordial pero definitiva, sin planes de retomar el vínculo amoroso.

Griselda Siciliani y Luciano Castro//Instagram

En ese sentido, Griselda Siciliani no descartó abrir su corazón nuevamente, pero sin apresuramientos. “Es algo que disfruto y me llevo bien conmigo y me divierto con mi vida”, confesó, dejando claro que disfruta de su soledad y prefiere no forzar nuevas parejas por ahora. También reveló que recibe numerosos mensajes, aunque mantiene su criterio: “Si contesto, es porque alguien me interesa; si no, no contesto nada”.