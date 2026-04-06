Las paradisíacas vacaciones de Griselda Siciliani en Italia: doble cumpleaños, estilo mediterráneo y tour gastronómico

Griselda Siciliani es una de las actrices del momento, con muchísimos trabajos con Netflix a punto de ver la luz y fascinar a sus seguidores. Sin embargo, en medio de esta vorágine laboral y de las polémicas tras su separación con Luciano Castro, la artista decidió pasar su día especial lejos de la mediatización argentina. Es así como mostró las hermosas postales de unas vacaciones paradisíacas en Italia, donde celebró doble cumpleaños, caminó en ciudades del mediterráneo y realizó un tour gastronómico con las dulzuras italianas.

Las vacaciones por Italia de Griselda Siciliani y su hermana Paulina

Las mejores postales de las vacaciones de Griselda Siciliani con su hermana: doble cumpleaños y tour gastronómico

Griselda Siciliani decidió alejarse de la mediatización y el comienzo del otoño de la Argentina, para disfrutar de unas relajantes e históricas vacaciones por Italia. La actriz fue junto a su hermana menos mediática, Paulina, y ambas compartieron las mejores postales en sus historias y sus posteos de Instagram. Entre caminos mediterráneos, moda europea y jornadas bajo el sol, ambas mostraron las calles de las ciudades italianas, que recorrieron en tours turísticos y por su lado.

Las vacaciones por Italia de Griselda Siciliani y su hermana Paulina

Las vacaciones por Italia de Griselda Siciliani y su hermana Paulina

Entre unos de los lugares que visitaron, se encontraba Sicilia. "Qué fruta noble las vacaciones", escribió la actriz en uno de sus posteos, mientras mostraba sus lugares favoritos. Sin embargo, lo que más ambas destacaron fue la gastronomía que disfrutaron en cada uno de los lugares. Desde delicias dulces, tardes de café y hasta cenas de lujos dentro del hotel, la actriz y su hermana decidieron darse un momento de relax, en medio de una fecha importante para ambas.

Las vacaciones por Italia de Griselda Siciliani y su hermana Paulina

Las vacaciones por Italia de Griselda Siciliani y su hermana Paulina

Las vacaciones por Italia de Griselda Siciliani y su hermana Paulina

Dos cumpleaños de lujo en Italia: así lo celebraron Griselda Siciliani y su hermana Paulina

El 2 de abril de 2026, Griselda Siciliani celebró sus 48 años, de una manera original e ínitma. La actriz decidió hacer una escapada con su hermana Paulina, donde ambas disfrutaron de la gastronomía y los paseos mediterráneos de Italia. Si bien ella recibió saludos de sus seres queridos en su cuenta de Instagram, destacó el comienzo del día con algunas de las postales más cautivantes de sus días en ciudades italianas. “Acá en Italia ya es 2 de abril. Feliz cumple para mí. Un lujo el cannolo con velita que produjo Paulina Siciliani”, escribió emocionada.

Las vacaciones por Italia de Griselda Siciliani y su hermana Paulina

Sin embargo, la elección de irse a Italia con Paulina no fue solo para festejar su cumpleaños. La realidad es que ambas hermanas cumplen en fechas seguidas, y este 6 de abril fue el turno de la menor, que también recibió un dulce saludo de parte de Griselda. La actriz compartió una foto de ella, de sus días en Italia, y escribió: "Feliz cumple hermana. Te amo. El mundo es mejor con una Pauli cerca".

Las vacaciones por Italia de Griselda Siciliani y su hermana Paulina

El viaje a Italia de Griselda Siciliani no solo fue una escapada íntima con una de sus hermanas menos mediáticas. Sino que también fusionó dos fechas especiales para la familia con el estilo mediterráneo y un tour gastronómico. En su cuenta de Instagram, la actriz no dudó en compartir las mejores postales, al mismo tiempo que se llevaba los halagos de sus seguidores y las redes sociales, mientras le llegaban las felicitaciones al respecto.

A.E