Guillermina Valdés sobre su ruptura con Sebastián Ortega: “Con él estaba medio apagadita”

Guillermina Valdés dio detalles sobre su ruptura con Sebastián Ortega, marcándola como un momento clave en su vida personal. En su relato, la modelo repasó cómo transitó esa etapa y qué significó para su día a día. Sus palabras se centraron en la dinámica de pareja, la llegada de sus hijos y las decisiones que acompañaron un período que hoy recuerda como parte de su historia.

Guillermina Valdés reveló detalles de su ruptura con Sebastián Ortega

Guillermina Valdés habló sobre su ruptura con Sebastián Ortega y abrió un capítulo de reflexión en el que compartió cómo vivió esa experiencia y qué lugar ocupó en su historia. La separación se integró a un proceso más amplio, en el que la maternidad, las elecciones y el vínculo con su pareja formaron parte de una etapa que describió como significativa.

Guillermina Valdés

Durante una entrevista en 2022, la empresaria reveló detalles de uno de los momentos más importantes de su vida. Con un tono reflexivo, relató que la decisión de separarse llegó después de haber intentado sostener la relación. “Yo soy muy luchadora del hacer, del estar y del acompañar. Fui por acá, fui por allá. Y llegó un momento en el que me dije: ‘Ay, qué lástima, pero no’”, comentó.

“Me separé muy tranquila de haber hecho todo, de haber apostado. Pero no se pudo”, expresó. Las palabras de Guillermina Valdés reflejaron un proceso elegido con calma, en el que priorizó su bienestar y el de sus hijos. Al recordar esa etapa, reconoció que vivía una situación distinta a la actual.

Sebastián Ortega

“En aquel entonces eso era felicidad para mí. Estaba medio apagadita. Bueno, ¡medio bastante! La verdad es que ahí estaba muy metidita para adentro. Se ve que necesitaba pasar por eso para ser quien soy”, comentó la actriz. En la entrevista dejó en claro que el vínculo con Sebastián Ortega formó parte de un recorrido que la ayudó a crecer.

Los momentos que marcaron la relación de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

La relación de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega estuvo marcada por momentos significativos, entre ellos la llegada de sus hijos. “Esa era yo siendo lo que podía ser en ese momento. Creo que todos somos un espejo de las personas con las que estamos. Y Sebas era en ese entonces quien yo elegía. Y estábamos muy bien, vinieron nuestros hijos y tuvimos una re linda relación”, recordó.

Guillermina Valdés y Sebastián Ortega

Durante la entrevista, la actriz también explicó cómo vivió la dinámica de pareja y la maternidad en ese tiempo: “Yo elegí estar en un lugar de que ‘el otro hiciera’ mientras yo estaba con mis pollitos”. Además, destacó que ella eligió ‘medir su libertad’ en base a las edades de sus hijos, por eso le molestó que dijeran que él no la dejaba.

”No está bueno decir que ‘no me dejaba’ o ‘no podía hacer tal o cual cosa’. Claro que tampoco me empujaba diciendo: ‘Dale, flaca, hacé que está buenísimo’. ¡No! Quizás no era un formato que él tenía para conmigo. Pero todo fue mi tránsito elegido”, agregó Guillermina Valdés. Sus palabras mostraron cómo interpretó su rol en la relación y cómo decidió priorizar la crianza de sus hijos.

Guillermina Valdés

Guillermina Valdés habló sobre su ruptura con Sebastián Ortega y concluyó que aquella etapa formó parte de un recorrido personal en el que la maternidad y las decisiones cotidianas tuvieron un rol central. Su relato mostró cómo transitó ese vínculo, cómo eligió acompañar el crecimiento de sus hijos y cómo comprendió que su experiencia se integra a su recorrido.

VDV