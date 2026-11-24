Guillermo Andino volvió sobre una etapa decisiva de su historia al recordar los años en los que combinaba la vida universitaria con los cambios que atravesaba su familia tras la partida de su padre. Entre recuerdos y anécdotas, compartió detalles de un proceso que influyó tanto en sus decisiones académicas como en sus primeros pasos dentro del ámbito periodístico. A la distancia, reconstruyó situaciones y encuentros que tuvieron un papel importante en el comienzo de una trayectoria que se extiende desde hace 4 décadas.

Guillermo Andino reveló cómo la muerte de su padre marcó un antes y un después en su vida

Guillermo Andino fue uno de los invitados de Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, donde repasó distintos momentos de su vida personal y profesional. A sus 58 años, el periodista recordó cómo la muerte de su padre, Ramón Andino, marcó un antes y un después en su historia y terminó abriendo el camino hacia una carrera de casi cuatro décadas en los medios de comunicación.

Guillermo Andino

Durante la entrevista, el conductor relató que su padre falleció de manera repentina cuando tenía apenas 50 años. “Mi papá fallece en una tanda del noticiero, por un infarto”, recordó al reconstruir aquel episodio ocurrido en 1987. También señaló que era “un fumador empedernido” y que el consumo formaba parte de una época en la que fumar era habitual dentro de las redacciones periodísticas.

Además, Guillermo Andino explicó que esa edad quedó grabada en su memoria durante muchos años. A medida que se acercaba a los 50, no podía evitar pensar en el momento en que había atravesado su padre. “Él muere a los 50. ¿Sabés lo que fue para mí? Yo tengo 58, pero tenía el síndrome de ‘tengo que llegar’”, contó. Luego recordó que cuando cumplió 51 sintió que había superado una barrera personal ligada a aquella pérdida que sufrió siendo adolescente.

Guillermo Andino y su papá, Ramón

Además de la ausencia familiar, el presentador reveló que la situación económica también resultó compleja después del fallecimiento de Ramón Andino. Según explicó, no quedó un patrimonio que pudiera sostener a la familia y debieron reorganizarse para seguir adelante. Entre recuerdos y anécdotas, también evocó cómo era el ambiente laboral de aquellos años, cuando los periodistas compartían espacios en los que el cigarrillo formaba parte de la rutina.

Guillermo Andino reveló cómo afectó el fallecimiento de su papá su llegada a la televisión

Apenas un tiempo después de la muerte de su padre, Guillermo Andino recibió un llamado inesperado desde el canal. En ese momento tenía 19 años y cursaba Ciencias Políticas. La televisión no aparecía entre sus planes inmediatos, pero la necesidad de trabajar y el contexto familiar modificaron el rumbo previsto. “Yo tenía 19, era un estudiante de clase media de Ciencias Políticas”, recordó durante la conversación con Mario Pergolini.

Guillermo Andino

Fue entonces cuando apareció la figura de Sergio Villarruel, histórico referente de la televisión argentina. El conductor contó que el productor se interesó por la situación de su familia y le propuso hacer una prueba dentro del noticiero. El objetivo era que el apellido siguiera vinculado al periodismo televisivo. “Quiero que pruebe porque me gustaría que el apellido Andino quede ligado al noticiero”, recordó sobre aquella conversación que marcaría el inicio de su recorrido profesional.

Según relató, comenzó realizando tareas detrás de cámara y acompañando coberturas periodísticas. Durante varias semanas estuvo a prueba, aprendiendo el oficio desde abajo y observando el funcionamiento cotidiano de una redacción. “Estuve de prueba durante tres semanas. Aprobé. Yo iba a hacer notas a donde iban los noticieros”, explicó Guillermo Andino. Con el paso del tiempo entendió que aquella oportunidad podía transformarse en una salida laboral y también en una vocación.

Aunque nunca había imaginado dedicarse a la televisión, el contacto directo con el trabajo periodístico despertó un interés inmediato. “Te digo la verdad, al toque que me enamoré. El oficio te atrapa”, aseguró. En la misma línea, Guillermo Andino reconoció que, de alguna manera, el periodismo ya formaba parte de su vida desde la infancia. Creció rodeado de diarios y noticias por la profesión de su padre, lo que lo convirtió, según sus propias palabras, en uno de los alumnos más informados de su colegio.

VDV