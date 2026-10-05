Se conoció el verdadero motivo de la separación de Guillermo Andino y Karin Cohen

Karin Cohen y Guillermo Andino son dos figuras sumamente reconocidas del periodismo y la conducción en la televisión argentina. A fines de los años 90, su romance capturó por completo la atención del público y de la prensa del corazón . En ese momento, ambos se consolidaron como una de las parejas más buscadas y prestigiosas de los medios de comunicación. El fuerte impacto de su relación trascendió la pantalla, convirtiéndose en el blanco constante de paparazzis y portadas de revistas de la época debido al gran carisma y frescura de ambos profesionales.

Esta recordada historia de amor comenzó en 1997 y, tras dos años de intensa exposición pública y proyectos compartidos, llegó a su fin en 1999, cerrando de manera abrupta una de las etapas románticas más comentadas del espectáculo nacional.

Guillermo Andino, Karin Cohen

Los comienzos del romance de Guillermo Andino y Karin Cohen

El vínculo sentimental entre de Guillermo Andino y Karin Cohen nació detrás de las cámaras de América TV durante 1997 . Ambos compartían diariamente la conducción del ciclo Impacto a las 7, un espacio que no solo consolidó su química profesional, sino que sirvió como escenario para un flechazo. Aunque en un principio intentaron resguardar su intimidad y mantener el romance en secreto, la enorme popularidad de ambos saboteó el anonimato. Los paparazzis descubrieron la relación rápidamente, transformándolos en figuras recurrentes de las principales tapas de revistas del país, donde se los retrataba como la pareja perfecta de la televisión.

A medida que el noviazgo avanzaba con solidez, la pareja comenzó a edificar un proyecto de vida compartido y a planificar su futuro a largo plazo. Entre sus proyectos juntos, el deseo más profundo que expresaban públicamente era el de formar una familia y consolidar el hogar que estaban construyendo. Incluso, en diversas entrevistas de la época, los periodistas hablaban abiertamente sobre planes firmes de un futuro casamiento que sellaría formalmente su historia de amor.

Sin embargo, la intensa presión de la exposición pública combinada con el desgaste diario fue modificando el destino de la pareja. Luego de atravesar algunos períodos de distanciamiento y rumores cruzados en los medios de comunicación, el noviazgo no prosperó y terminó de forma definitiva en 1999, cancelando todos los planes de boda pendientes y dejando una profunda huella en el mundo del espectáculo.

El romance de Guillermo Andino y Karin Cohen

La verdadera razón de la separación de Guillermo Andino y Karin Cohen

La alta exposición mediática terminó convirtiéndose en el principal detonante del desgaste de la pareja de Guillermo Andino y Karin Cohen. Estar constantemente bajo el radar del público afectó la intimidad de los periodistas, y un confuso episodio terminó quebrando la confianza. Años después del final de la historia, la conductora reveló detalles de la ruptura en una entrevista. "Cuando fui novia de Guillermo fue difícil, sobre todo cuando cortamos. Yo estaba viviendo una cosa fea y dolorosa y los medios venían y preguntaban. Chiche Gelblung hizo un programa sobre mí", contó la rubia en diálogo con La Nación.

El punto de quiebre estuvo directamente relacionado con la constante persecución de los paparazzis y unas fotos en la playa que nunca debieron haber visto la luz. “Fueron dos años, pero parecieron diez por la intensidad. El fin de la relación fue muy duro, fue un exilio de los medios. Yo era muy joven, tenía 28 años y sufrí mucho. Sentí que me tenía que ir. Estábamos en una playa alejada y de repente aparecieron fotógrafos. Yo le pregunté a él si los había llamado y me dijo que no. Pero a mí me quedó una duda muy grande que nunca pude resolver”, relató como principal motivo del final.

Por su parte, el conductor prefirió mantener un perfil mucho más bajo respecto a los motivos exactos, aunque reconoció la desazón de la ruptura. Tiempo después, se limitó a señalar : “Es lógico sentir tristeza y desazón al terminar una relación; cada uno lo supera a sus tiempos y eso debe respetarse”. El acoso mediático no solo desgastó su convivencia diaria, sino que transformó el posterior proceso de separación en una dolorosa transición cargada de rumores constantes en las portadas de la prensa del corazón. De esta manera, ninguno volvió a tener contacto con el otro, y formaron historias de amor con nuevas parejas que conocieron en su vida.

Guillermo Andino y Karin Cohen

El presente romántico de Guillermo Andino y Karin Cohen

Guillermo Andino rehizo su vida amorosa poco tiempo después de la ruptura y encontró la estabilidad junto a Carolina Prat, con quien se casó en los 2000. Tras más de dos décadas de matrimonio, la pareja se consolidó como una de las más sólidas del ambiente artístico, compartiendo un proyecto de vida centrado en su familia numerosa. Juntos son padres de tres hijos: Sofía, Victoria y Ramón, quienes hoy en día centran la atención y la rutina del periodista. Actualmente, el conductor disfruta de un presente maduro, equilibrando su extensa trayectoria en los medios con una vida hogareña pacífica, alejada de los antiguos escándalos mediáticos y basada en el apoyo incondicional de su esposa.

Por su parte, Karin Cohen también logró sanar el pasado y construir una historia de amor duradera y alejada de las cámaras. La periodista formó una pareja sólida con Mauro Venagli, con quien lleva casi 20 años de relación en un marco de absoluta complicidad. Fruto de este profundo amor nacieron sus dos hijas, Isabella y Briana, quienes completaron la dinámica de un hogar ensamblado y muy reservado. En su presente, la conductora combina su pasión por la comunicación y la locución con una rutina familiar de bajo perfil, priorizando el bienestar de sus hijas y disfrutando de una estabilidad emocional que le permitió dejar atrás la dolorosa sobreexposición del pasado.

El presente romántico de Guillermo Andino y Karin Cohen

A pesar del doloroso final de aquella historia que paralizó a la televisión, el tiempo acomodó las piezas. Hoy, tras revelarse el verdadero motivo de la separación de Guillermo Andino y Karin Cohen, queda claro que ambos lograron transformar ese mediático desencuentro en un aprendizaje definitivo para alcanzar su plenitud afectiva actual.

A.E