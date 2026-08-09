Anita García Moritán, la hija de Pampita, festejó sus 5 años con la familia de su papá: torta Disney y glitter

La hija menor de Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán, Anita García Moritán, cumplió cinco años y el festejo familiar acaparó todas las miradas en las redes sociales. Tras una celebración previa junto a su mamá en la Patagonia, la niña disfrutó de momentos únicos con el círculo íntimo de su papá. El emotivo evento reunió a gran parte de la familia en una jornada donde las sonrisas, la complicidad y la alegría resultaron las absolutas protagonistas.

El festejo de cumple de Anita García Moritán con la familia paterna.

Anita García Moritán: Un look tierno y brillante

Anita deslumbró con un estilismo súper cómodo y delicado ideal para una tarde de celebración infantil en familia. La pequeña lució un cárdigan tejido en tono rosado suave combinado con una falda estampada y detalles muy divertidos en su rostro. El toque principal de su estilo consistió en aplicaciones de glitter y brillos plateados en la frente, una tendencia que divirtió a los más chicos en sus fiestas.

Las imágenes compartidas por el empresario mostraron la ternura con la que posó la niña frente a las cámaras. Sus hermanos mayores, Delfina y Santino —frutos del matrimonio anterior de su padre con Milagros Brito—, la acompañaron de cerca en cada instante. Las muestras de afecto familiar completaron una postal inolvidable que conmovió a todos los seguidores del clan.

Torta temática de Disney y posteo emotivo

El momento central de la reunión llegó cuando la cumpleañera sopló las velitas sobre una clásica torta decorada con chocolate y un adorno especial de la factoría Disney. Alrededor de la mesa principal se ubicaron seres queridos y amigos para cantar el feliz cumpleaños en un ambiente sumamente cálido. Las risas y los aplausos marcaron el pulso de una tarde diseñada exclusivamente para el disfrute de la niña.

Anita García Moritán junto a sus hermanos Delfina y Santino, hijos de Roberto García Moritán y Milagros Brito.

Por su parte, Roberto García Moritán utilizó sus redes sociales para expresar todo su orgullo con sentidas palabras hacia la pequeña. El dirigente y empresario acompañó las fotografías con un mensaje profundo que destacó la importancia de celebrar la vida sin importar las fechas exactas. "Qué suerte la mía de ser tu papá, de verte crecer y de aprender con vos todos los días", remarcó en su cuenta oficial de Instagram.

La celebración reflejó la excelente sintonía que reinó dentro de la familia ensamblada que conformó el ex funcionario público. En las postales también aparecieron el abuelo paterno y otros allegados que compartieron la felicidad de ver crecer a la niña. Cada detalle del encuentro demostró el sólido vínculo que unió a los hermanos y a los adultos en la crianza de Ana García Moritán.

El segundo festejo de cumple de Anita García Moritán.

De esta manera, la hija menor de la modelo consolidó un festejo por doble partida que recorrió los paisajes más lindos y los hogares más cálidos. La complicidad entre los hermanos mayores y la pequeña dejó en evidencia el amor incondicional que guio a este núcleo familiar. Sin dudas, Anita García Moritán guardó en su memoria un cumpleaños repleto de magia, postres deliciosos y afecto genuino.