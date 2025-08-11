Cecilia Roth confirmó que será Moria Casán en la nueva serie de Netflix

Cecilia Roth confirmó que interpretará a Moria Casán en la nueva serie de Netflix que contará la vida de la Diva. A ella se sumará, también confirmado de la misma manera, Griselda Siciliani.

Cecilia Roth habló de la nueva serie de Moria Casán

Era un secreto a voces, de esos que se rumorean tantas veces que la gente comienza a pensar que, en realidad, ya sucedió. Moria Casán va a tener su propia Biopic en Netflix, que contará tres etapas diferentes de su vida.

Moria Casán.

Hace algunas semanas, La One, había anticipado que estaban en tratativas para poder concretar a tres actrices muy importantes para su papel: Lali Espósito, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Hoy, finalmente, la última de ellas se encargó de revelar el misterio y confirmar la noticia.

Invitada a Bondi, el canal de stream de Ángel de Brito, la actriz no dudó en anticipar su próximo proyecto. Si bien dijo que no sabía hasta dónde podía contar, sí reveló que estaba autorizada a decir que iba a ser una de las protagonistas de la serie junto a Griselda Siciliani.

De qué trata “La One” la serie de Moria Casán de Netflix

La serie de Moria Casán, por ahora llamada “La One”, va a contar tres etapas de la vida de la Diva. Cada una de ellas contará con una actriz diferente que interpretará su papel, siendo Cecilia Roth y Griselda Siciliani las primeras confirmadas.

Griselda Siciliani será parte de la partida.

Si bien no hay muchas más precisiones sobre la trama, sí parece seguro que existirán dos grandes nombres como personajes secundarios. Uno de ellos podría ser Alberto Olmedo y el otro, Susana Giménez.

Lali Espósito no estará en la serie de Moria

Aunque era uno de los nombres que sonaban con fuerza para ocuparse de la primera etapa de la carrera de Moria Casán, Cecilia Roth anunció que Lali Espósito no estará presenta en la serie. Según dijo, existieron tratativas, pero finalmente no llegaron a buen puerto por un tema de agendas.

Lali Espósito no será de la partida.

Aunque para muchos pueda terminar sonando extraño, Cecilia Roth y Griselda Siciliani interpretarán a Moria Casán en la nueva serie de Netflix.