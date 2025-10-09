Así es la habitación estilo campestre de Viggo, el hijo de Zaira Nara: con carpa incluida

Zaira Nara volvió a derrochar ternura en sus redes sociales tras mostrar cómo quedó la habitación de su hijo Viggo luego de que el niño diera un gran salto en su infancia. Todo quedó registrado en sus historias de 24 horas de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de 8,1 millones de seguidores. Allí, el protagonista indiscutido fue el niño que se puso manos a la obra para ser él mismo el protagonista de su propio sueño: dormir en una cama completamente techada con forma de carpa.

Zaira Nara le cumplió el sueño a Viggo

En las últimas horas, Zaira Nara y su hijo Viggo, de 5 años, comenzaron a realizar un gran cambio en su vida: remodelar la habitación del nene que ya dejó la cama de un nene chiquito, para dormir en un espacio más amplio y completamente renovado. Sin renunciar a sus gustos ni estilo propio, la criatura tomó entre sus manos el taladro para realizarle agujeros a una amplia estructura de madera que iba a ser la base de su nuevo lugar de descanso. “Voy a tener mi propia cama”, dijo con ternura el sobrino de Wanda Nara que estaba sentado sobre el piso alfombrado de su pieza con la herramienta en la mano.

Zaira Nara, Viggo Von Plessen | Instagram

“Llegó el momento de cambiar la tiendita de Viggo que la tiene desde que dejó la cuna. Tenía su hermosa cama con cucheta”, comenzó diciendo la fashionista mientras se filmaba ayudando al niño a tener su espacio de ensueño.

Sin embargo, a diferencia de las camas tradicionales, el colchón se iba a encontrar ubicado en el piso e iba a ser más amplio que el tradicional de una plaza. Asimismo, la habitación estilo campestre se coronó con la colocación de la tela sobre la estructura que simulaba ser una carpa y una guirnalda de luces en la parte interna. Con suma alegría y satisfacción, el chiquillo, al ver el resultado final, saltó de inmediato hacia su nuevo castre hecho carpa. “Espero que Viggo pueda dormir toda la noche en su nueva cama”, concluyó Zaira al finalizar el video.

Este mueble funcional que eligió el niño constituye una opción segura y práctica en la que los infantes aprenden a adquirir autonomía e independencia cobijados en un espacio que les representa tranquilidad y confort para afrontar las horas nocturnas de sueño. Además, se le brinda más funciones a la habitación conformándolo en un ambiente donde poder desplegar toda la imaginación y creatividad con áreas de juego integradas.

Por su parte, la creadora de contenidos sigue apostando al estilo minimalista con pinceladas campestres, fiel a sus inclinaciones y preferencias. La presencia de un amplio ventanal que hace que se predomine la luz natural en la mayor parte del día y los tonos claros mezclados entre el blanco, el beige y el marrón claro, generan un ambiente ideal donde se neutralizan los estímulos visuales y se brinda una sensación de calma.

Viggo Von Plessen | Instagram

Una vez más, Zaira Nara aplica sus conocimientos de decoración y modas para brindarle a Viggo un espacio seguro y lleno de creatividad, donde poder dormir y soñar ya sea dormido como despierto. Aunque se desconoce si la joven madre logró el objetivo de que su descendiente durmiera toda la noche solo, poco a poco está dejando atrás la primera infancia para meterse de lleno en la niñez intermedia, donde se experimentan cambios significativos en el desarrollo físico, cognitivo y emocional.

NB