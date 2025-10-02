Zaira Nara es una de las modelos más observadas por todos los expertos fashionistas, gracias a su jugado gusto por lo sensual, con combinación de diferentes estilos. Si bien ella mantiene su amor por lo elegante y lo campestre, también se la juega por diferentes ideas que marcan su figura. En esta ocasión, y con el comienzo del verano, decidió mostrar las originales mallas que se acercan en la temporada, y lució un original diseño que enamoró a todos.

Zaira Nara

Zaira Nara le dio la bienvenida a la temporada de verano con una original malla total black

Durante la noche de los Martín Fierro 2025, Zaira Nara marcó la tendencia del tapado de plumas y los vestidos voluptuosos. Sin embargo, al día siguiente, se quitó los brillos para comenzar a prepararse para las altas temperaturas y el verano argentino que está por llegar. En sus últimos viajes, ella marcó las mejores bikinis que se lucen alrededor del mundo, demostrando una vez más que es una de las influencias en la moda más importantes de todas.

Zaira Nara

La modelo busca los mejores estilos sensuales para cada uno de sus looks, y con las prendas para la playa, no solo piensa en la comodidad de la misma. También se la juega por diseños originales que mezclen las técnicas de la ropa para las bikinis. En esta ocasión, se mostró lista para ir a la playa, y lució una original malla que enamoró a las redes sociales, y no se tardó en viralizar entre los expertos fashionistas, dando cátedra de lo que se viene.

Con la pileta de fondo, Zaira lució una malla enteriza con diseño cut out. El mismo brindaba en todo el cuerpo cortes que formaban rombos irregulares y se enganchaban entre sí con círculos de color dorado. Al ser total black, llamaban la atención, y le daban movimiento a un estilo de malla que suele ser recto. La modelo encontró la comodidad, además, en el corte triangular de la parte superior, que seguía hasta la espalda; y en el corte figura de la parte inferior.

La original malla de Zaira Nara

Zaira Nara volvió a dar cátedra de moda, esta vez con una original malla, con la que le dio la bienvenida a la temporada de verano. Tras viajes en el exterior y presencia en importantes eventos de gala, la modelo se quitó el invierno de encima y lució las primeras prendas ideales para las altas temperaturas. Sus seguidores y expertos fashionistas no tardaron en halagarla, sobre todo por la originalidad y sensualidad que la prenda transmitía.

