Bauletti, el streamer de 23 años que habría enamorado a Zaira Nara

Zaira Nara fue centro de rumores de romance con diversas celebridades de la televisión argentina. La posibilidad de un nuevo noviazgo comenzaron a aparecer en diversos medios de comunicación. Pero, en las redes sociales, surgió el nombre de un streamer que habría enamorado a la modelo, gracias a su carisma y canal con sus amigos. Zaira se mostró, en las últimas semanas, muy unida a Bauletti, y generó intriga en sus seguidores sobre la intimidad del jóven de 23 años.

¿Quién es Bauletti, el streamed que habría enamorado a Zaira Nara?

Santiago Baietti, más conocido como Bauletti o Baulo, es uno de los streamers que comenzó a viralizarse en redes sociales durante los últimos meses. Junto a dos amigos, Mernuel y Moski, comenzaron un canal informal llamado Mernosketti, donde hacían humor y contaban anécdotas del día a día. Sin embargo, y tras la salida de uno de ellos, los usuarios comenzaron a viralizar diversos clips sobre los dichos que lanzaban en el vivo. Fue así que uno de ellos se volvió popular, ya que tuvo como personaje principal a Zaira Nara. En el mismo, el joven de 23 años expresaba: “Me parece la mujer más linda del mundo. Este año lo termino de novio con Zaira Nara”.

Zaira Nara, Bauletti

Rápidamente, su comunidad comenzó a hacerse sonar en los posteos de la modelo, con diversas frases que la hicieron divertir. Ella indagó un poco más y comenzó a hablar con Santiago, hasta que llegaron a coordinar un streaming juntos. Además de en Kick, Instagram o TikTok, el joven participa de ciclos como Cinco Minutos Más en Vorterix, haciendo crecer su presencia en las redes sociales y las nuevas celebridades. Su vivo con Nara provocó diversos clips, donde el amor de sus seguidores ante esta "nueva pareja" creció aún más.

En ocasiones, Zaira confirmó que se sentía cómoda con Mernuel y Bauletti, en una línea amistosa, tanto que fue con ellos a ver a Luck Ra en Vélez, con invitación especial de Santiago. Los videos de ambos retratan una relación fuerte entre ellos, pero que, por el momento, se mantiene en la amistad y la buena onda. Sin embargo, las redes sociales no pierden las esperanzas de que algo más surja entre ellos, sobre todo porque las conversaciones por privado siguen, según mostraron los influencers al momento de hablar de ella.

Zaira Nara, Bauletti y Mernuel

En los últimos días, Ángela Torres tomó un rol en esta nueva pareja, ya que decidió invitar a Zaira Nara a su primer concierto de solista, el domingo 12 de octubre, junto a Bauletti y Mernuel. "Esta vez te prometo que bailamos", lanzó Santiago en Luzu TV, convenciendo a la hermana de Wanda para ir. La modelo no duda en mostrar videos o fotos junto al streamer, mientras que él sigue expresando sus sentimientos frente a sus seguidores. Las redes sociales no dudan en repostar los mejores momentos de ambos juntos, mientras dan sus teorías de un posible romance entre ellos.

A.E