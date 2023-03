Hailey Bieber y su truco para sentirse mejor: "Lo eliminé por completo"

Es sabido que las estrellas del cine o la música tienen sus secretos y consejos para cultivar su belleza y su salud, ya que el cansancio que deja una jornada entera de grabaciones o un tour por el mundo no se soporta así nada más. En el caso de la modelo Hailey Bieber, la esposa del cantante Justin Bieber, el secreto fue compartido a través de sus redes, donde cuenta con casi 50 millones de seguidores.

Según contó la modelo, determinadas modificaciones en su dieta la han ayudado a sentirse mucho mejor. "He eliminado por completo la carne (aparte del pescado) de mi alimentación diaria y me he ceñido a más platos vegetarianos o veganos", escribió la joven. "¡Nunca me había sentido tan bien! Solo comparto para cualquiera que esté pensando en dejar la carne", agregó.

Hailey Bieber

Así, Hailey Bieber se une a la larga lista de famosos vegetarianos, quienes han elegido renunciar al consumo de carne ya sea por cuestiones medioambientales (un intento de desalentar las emisiones de dióxido de carbono que genera la industria ganadera) o bien por amor a los animales. Algunos de los nombres importantes que integran esta lista son los actores Leonardo Di Caprio o Joaquín Phoenix; la actriz Natalie Portman o la cantante Billie Elish.

Recientemente, Hailey Bieber agradeció a Selena Gómez, ex pareja de su actual marido Justin, por defenderla. Y es que la modelo había recibido intimidaciones por parte de fans de Selena, quienes la increparon debido a una supuesta rivalidad existente entre las dos. Debido a estos problemas comunes en el mundo de las redes, Gómez llegó a anunciar un distanciamiento de sus redes. “Estoy demasiado grande para esto”, llegó a comentar.

La defensa que hizo Selena Gómez de Hailey Bieber

Todo comenzó cuando Selena Gómez decidió defender públicamente a la mujer de su expareja después de que esta recibiera serias intimidaciones. Horas después, la esposa de Justin Bieber le agradeció abiertamente tratar de poner punto y final a la polémica que les ha acompañado durante las últimas semanas.

Desde finales del mes de febrero, ambas mujeres padecieron una serie de enfrentamientos que brotaron de los clubs de fans en Tik Tok y que tuvo consecuencias para ambas. "Hailey Bieber me ha contactado para hacerme saber que ha estado recibiendo amenazas de muerte, negatividad y odio. Esto no es lo que promuevo. Nadie debería recibir odio o bullying. Siempre he abogado por la bondad y, de verdad, quiero que todo esto pare", escribía Selena esta mañana en su perfil social, con más de 400 millones de seguidores.

Selena Gómez defendió a Hailey Bieber.

"Quiero dar las gracias a Selena por hablar, ya que ambas hemos estado pensando en las últimas semanas cómo dejar atrás esta historia entre ella y yo. Las últimas semanas han sido muy duras para todos los implicados y millones de personas están viendo tanto odio en torno a esto que es extremadamente dañino", ha comenzado expresando la modelo de 26 años a través de su cuenta.