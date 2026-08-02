Es hija de una voz que marcó generaciones, se destacó en Pasapalabra y crece en el mundo del fútbol: la vida de Lisa Príncipi

Lisa Príncipi forma parte de la nueva generación de creadores de contenido que gana cada vez más protagonismo en el mundo del streaming. Como movilera, cronista y panelista, se abrió camino entrevistando a reconocidas figuras del espectáculo, el deporte y la cultura, consolidando un estilo propio frente a las cámaras. Con una carrera en pleno crecimiento y una presencia cada vez más fuerte en los medios digitales, también lleva consigo un importante y reconocido apellido para el mundo del boxeo: es la hija del prestigioso periodista deportivo Osvaldo Príncipi.

Así es la vida de Lisa Príncipi, hija de Osvaldo Príncipi

Si bien el apellido Príncipi remite de inmediato al periodismo deportivo -y en especial al boxeo-, Lisa decidió construir su propio recorrido dentro de la nueva generación de comunicadores digitales. Tras estudiar en la Universidad de Palermo, comenzó a abrirse paso en el mundo de la producción audiovisual y la creación de contenidos, un ámbito en el que combina la organización de proyectos con el trabajo frente a cámara. En su perfil de LinkedIn se define como una profesional con "experiencia en la gestión integral de proyectos audiovisuales y de medios", una tarea que, según explicó, une "creatividad, planificación y liderazgo" para llevar adelante cada producción desde su concepción hasta la entrega final.

Lisa, la hija de Osvaldo Príncipi | Instagram

Esa filosofía y manera de ver el mundo también se refleja en la manera en la que entiende su labor diaria. Parala hija de Osvaldo Príncipi, el crecimiento de un proyecto depende del equipo que lo integra. Por eso aseguró que valora "el trabajo en equipo, la planificación y organización", al tiempo que destaca que disfruta "formar parte, delegar y armar un equipo en donde la comunicación sea recurrente y se resalten las mejores capacidades de cada uno de los integrantes según el proyecto". Con esa impronta fue sumando experiencia en distintas producciones vinculadas al universo del streaming y las plataformas digitales.

Lisa Príncipi, hija de Osvaldo Príncipi | Instagram

Su nombre comenzó a ganar mayor visibilidad gracias a las coberturas de eventos que reúnen a las principales figuras de espectáculo, cultura, música y deportes. Participó de la presentación de Párense de Manos 3, realizó la cobertura de la previa de la Fórmula Streamers y también estuvo presente en los Premios Ídolo, donde entrevistó a influencers y personalidades del ambiente. A la par, desarrolló contenido digital para el ciclo El Truco en Twitch, una experiencia que le permitió afianzarse en un formato pensado exclusivamente para las nuevas audiencias.

Más allá del entretenimiento, el deporte ocupa un lugar central en su carrera. Actualmente trabaja como movilera de fútbol para un programa de streaming, realizando entrevistas y coberturas desde diferentes escenarios. Además, tuvo un destacado paso por el boxeo, disciplina histórica de su padre y en la que conversó con grandes referentes, entre ellos la fallecida campeona Alejandra "Locomotora" Oliveras. Su padre, mostró su orgullo en redes al expresar: “Gracias como papa al apoyo y al trato recibido por Lisa”.

Lisa Príncipi, hija de Osvaldo Príncipi | Instagram

La complicidad de Osvaldo y Lisa Príncipi frente a cámaras

Durante las vacaciones de invierno, Lisa y Osvaldo Príncipi compartieron una experiencia única al participar juntos del especial de Pasapalabra (Telefe), el ciclo de entretenimientos conducido por Iván de Pineda. Padre e hija integraron distintos equipos y protagonizaron una divertida competencia en la que pusieron a prueba sus conocimientos frente a otras duplas familiares.

Lisa Príncipi, Osvaldo Príncipi | Captura de pantalla de Telefe

A lo largo del programa dejaron en evidencia la complicidad que los une, intercambiando bromas, anécdotas y muestras de cariño que no pasaron desapercibidas para el conductor ni para el público. La participación marcó una de las pocas ocasiones en las que ambos coincidieron en un mismo proyecto televisivo, combinando la trayectoria del reconocido periodista deportivo con la frescura de la joven creadora de contenidos.

Osvaldo Príncipi y su hija Lisa | Instagram

La buena sintonía entre ambos también quedó reflejada en las redes, donde Lisa suele compartir parte de su trabajo con un tono descontracturado. En una de sus publicaciones difundió un divertido juego de preguntas y respuestas junto a su padre, acompañado por un mensaje que despertó la reacción de sus seguidores: "Caí en la trampa e hice un ping pong con Osvaldo Príncipi en Gualeguaychú".

Lejos de quedarse únicamente con el peso de un apellido reconocido, Lisa Príncipi supo construir una carrera propia en el mundo de los medios digitales. Con un estilo fresco, espontáneo y cercano tanto con sus entrevistados como con el público, fue ganando espacio como productora, movilera, cronista y creadora de contenidos, demostrando que su crecimiento responde a un recorrido forjado con trabajo y constancia. Al mismo tiempo, mantiene una gran complicidad con Osvaldo Príncipi, con quien comparte no solo la pasión por la comunicación, sino también proyectos, entrevistas y divertidos momentos que reflejan el sólido vínculo entre padre e hija; una relación que trasciende las cámaras y se convierte en uno de los rasgos más valorados por quienes siguen sus carreras.