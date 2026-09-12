La historia de amor de Fernán Mirás y María Amelia Chaves: crisis, terapia de pareja y una separación que los marcó

Fernán Mirás es uno de los actores más reconocidos de la ficción y el cine argentino. Con más de tres décadas de trayectoria, el artista fue uno de los invitados a una nueva emisión de PH, Podemos Hablar (Telefe), el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, donde se animó a mostrar una faceta más íntima de su vida: su familia. Durante el tradicional juego de preguntas y respuestas en el círculo común, compartió algunas de las anécdotas que vivió junto a su expareja, María Amelia Chaves, madre de sus tres hijos: Santiago y los mellizos Sebastián y Sofía.

Fernán Mirás y María Amelia Chaves: 20 años de amor, tres hijos y una historia que los marcó

Fernán Mirás es uno de los intérpretes que ha elegido mantener su vida privada alejada del ojo mediático. Después de consolidarse en la actuación, su presencia en ficciones como Chiquititas y Verano del 98 contribuyó a afianzar su popularidad y a convertirlo en una de las figuras reconocidas de la televisión nacional. Fue durante ese período, a fines de los años 90, cuando comenzó su historia de amor con María Amelia Chaves, con quien años más tarde formaría una familia.

Los hijos de Fernán Mirás y María Amelia Chaves | Redes Sociales

Su romance tuvo inicio en 1999, cuando tuvo se concretó el flechazo por primera vez. La intensidad del noviazgo generó que, un año después, decidiera casarse. La relación se extendió durante casi dos décadas y, con el paso del tiempo, llegaron los hijos. Por su parte, la mujer siempre prefirió mantenerse en la más absoluta discreción y alejada de la fama de su pareja, es por esta razón que escasean las postales juntos.

En una entrevista con El Planeta Urbano publicada en 2013, cuando todavía estaban juntos, el actor contó que llevaba 15 años en pareja y 10 de matrimonio, y se mostró especialmente entusiasmado con la familia que habían construido.

Para entonces, la pareja ya tenía a Santiago, nacido en 2008, y acababa de convertirse en padres de los mellizos Sebastián y Sofía, que nacieron en 2013. En aquella conversación, el cineasta habló con especial cariño de su familia. “Disfruto mucho de los dos bebés de nueve meses y de ver a mi hijo más grande, de cinco años”, expresó mostrando el entusiasmo que le generaba la paternidad.

En esa misma entrevista, el actor también dejó entrever cómo era su vínculo con María Amelia puertas adentro. Al hablar de los primeros meses con los mellizos, reconoció que habían sido un período especialmente exigente por la falta de sueño, aunque destacó que siempre habían tenido una buena relación. Incluso definió a su entonces esposa como una mujer independiente y contó con admiración cómo había asumido la maternidad de los dos bebés. “Siempre nos llevamos muy bien”, señaló.

Fernán Mirás | Redes Sociales

La separación de Fernán Mirás y la mamá de sus tres hijos

Sin embargo, después de casi 20 años juntos, la relación llegó a su fin. La separación se produjo en 2018 y Fernán Mirás decidió hablar públicamente del tema al año siguiente, en una entrevista con Pronto. Allí reveló que habían intentado diferentes alternativas para recomponer el vínculo y que incluso realizaron terapia de pareja. “Nos vino muy bien”, sostuvo sobre ese proceso, aunque reconoció que finalmente no alcanzó para continuar juntos. Sobre el final de la relación, resumió: “Tenemos una excelente relación”.

La ruptura amorosa no significó el final del vínculo como padres. En una entrevista con Infobae en 2019, contó cómo se había adaptado a la nueva dinámica con sus hijos y aseguró que Santiago, Sebastián y Sofía pasaban parte de la semana con él. También habló de las actividades que compartían y de su intención de acercarlos al arte: “Los estimulo a que disfruten del arte con todos sus sentidos. Incluso, juntos filmamos películas”. Por entonces, además, reconoció que la separación de su exesposa había significado un aprendizaje a nivel personal y que había descubierto que podía desenvolverse solo en muchas situaciones cotidianas.

Años después, sus hijos volvieron a ocupar un lugar central en una de las declaraciones más íntimas del actor. En su paso por el ciclo de entretenimientos que conduce Andy Kuznetzoff, recordó el aneurisma cerebral que sufrió y la cirugía de urgencia a la que debió someterse. Bajo el tópico: Los que vivieron situaciones extremas, contó que, ante la posibilidad de que la operación tuviera un desenlace fatal, pensó inmediatamente en ellos.

Antes de ingresar al quirófano le dejó un mensaje de despedida oculto a Santiago, el mayor, para que también les transmitiera su amor a los mellizos. “Tuve un poco de miedo de morirme. Les dejé un mensaje a mis hijos”, relató emocionado. Aquella experiencia, según reconoció, también modificó su manera de valorar el tiempo que comparte con ellos. “Me resulta mucho más luminosa la vida”, manifestó.

Fernán Mirás | Instagram

En la actualidad, Fernán Mirás volvió a apostar al amor. El actor está en pareja con Eugenia Zicavo, socióloga y periodista cultural, con quien inició una relación luego de su separación de María Amelia Chaves, la madre de sus tres hijos. Si bien el director suele mantener su intimidad bajo un perfil reservado, en distintas entrevistas dejó en claro que su nueva pareja se convirtió en una figura fundamental en su vida y en uno de sus principales apoyos durante los momentos más difíciles.