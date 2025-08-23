Cómo nació la historia de amor entre Silvia Kutika y Germán Kraus

Silvia Kutika y Oscar Alberto Grillo, conocido artísticamente como Germán Kraus, fueron una de las icónicas parejas del mundo de la ficción que dejaron huellas en los espectadores de aquella época. Ambos actores supieron mantener su impronta y vasta trayectoria a lo largo de más de cuatro décadas. En Caras realizaremos un recorrido de una historia de amor que penetró el corazón de los amantes de las historias de amor más pasionales y despertó suspiros en más de una oportunidad, donde quedó grabado a fuego la química actoral entre la descendiente de inmigrantes húngaros y el galán de los ´80.

Silvia Kutika encarnó a Viviana Viel en "El hombre que amo" | Twitter

Silvia Kutika y Germán Kraus: un amor que quedó inmortalizado

El hombre que Amo fue una telenovela creada en 1986 y transmitida por Canal 9, basada en la radionovela Altanera Evangelina Garret, de Alberto Migré. Esta producción contó con las actuaciones estelares de Germán Kraus, que encarnó a Sergio Sache, y Silvia Kutika, Viviana Viel. La trama, polémica para esa generación, consistía de una alumna que se enamora perdidamente de su profesor de Historia y se encuentran obstáculos propios de la estigmatización social y la diferencia de edad.

La historia de amor entre estos dos destacados nació en esos guiones donde los destinos parecen escritos con precisión para enamorar al espectador. Kutika, con un indiscutible talento para transmitir emociones profundas, y el intérprete del recordado programa televisivo Dibu, dueño de un estilo galante, se encontraron en un argumento que, sin proponérselo, se volvió inolvidable. Sus personajes compartían escenas cargadas de tensión dramática que, poco a poco, derivaban en un romance capaz de mantener en vilo a la audiencia capítulo a capítulo.

Lo llamativo para las historias de esa época fue ver cómo ese amor se fue gestando ante cámara: no se trató de un flechazo a primera vista, sino de una construcción narrativa que generaba suspenso entre quienes apostaban a este amor y quienes no. El guion los obligaba a cruzarse en diferentes circunstancias, a veces como rivales, otras como aliados, hasta que la pasión y el deseo terminó por imponerse. Esa evolución paulatina fue la que dio credibilidad a la pareja, permitiendo que los televidentes vivieran cada paso como si acompañaran a dos seres reales descubriendo sus sentimientos.

Germán Kraus, un talento que prevalece | Twitter

Silvia Kutika aportó a la trama la frescura de una mujer decidida -pese a su corta edad-, sensible y fuerte a la vez, mientras que Germán Kraus interpretaba a un actor frustrado que, detrás de cierta dureza brindada por su papel de educador, dejaba aflorar su costado más vulnerable al encontrarse con ella. Ese contraste generaba una chispa que se transformó en el motor de la historia. Cada mirada, cada diálogo y cada gesto potenciaban el vínculo hasta volverlo magnético.

La química entre los actores fue otro de los puntos clave para que esta pareja televisiva se perpetuase para siempre. No bastaba con un diálogo bien escrito, era necesario que existiera esa conexión natural que pocas veces se logra transmitir en la pantalla y que, cuando aparece, marca un antes y un después. Ambos dramaturgos supieron entender el ritmo del otro, complementarse en cada escena y crear una pareja que se volvió emblema en la televisión nacional de aquellos años.

Por su parte, la reacción del público era más que elocuente: las cartas de los fanáticos al canal y a la productora, los comentarios en los programas televisivos del momento y el boca a boca confirmaban que la pareja había traspasado la ficción para instalarse en el corazón de un siempre exigente televidente. Ese fenómeno convirtió a El hombre que amo en un clásico de la pantalla chica, aún recordado con cariño en la actualidad.

De esta manera, la historia de amor que nació en la ficción entre Silvia Kutika y Germán Kraus no fue solo un romance televisivo más: se transformó en una muestra de cómo el talento actoral y una buena narración ficcional pueden dar vida a emociones que trascienden la pantalla, quedando grabadas para siempre en la memoria popular.

NB