El fallecimiento de Alberto Martín golpeó a la industria del espectáculo teatral. El comediante murió a sus 81 años, debido a una grave enfermedad que le fue complicando la salud. Varios de sus colegas y gente querida se pronunció en las redes sociales, destacando su personalidad carismática y sus talentos teatrales. En este contexto, Germán Kraus decidió despedirse de él en la televisión argentina, y tras haber entablado una gran amistad por la obra de teatro que compartieron.

Alberto Martín

Las palabras de Germán Kraus por la muerte de Alberto Martín: "La quimio no funcionó"

Alberto Martín falleció a sus 81 años, tras haber padecido una grave enfermedad. Durante los últimos días, estuvo internado, ya que hubo complicaciones en su salud y, el sábado 16 de agosto, murió. En las redes sociales, las celebridades no tardaron en pronunciarse y dejarle un último saludo. Sin embargo, Germán Kraus, compañero de él en una de sus últimas obras ¿Por qué será que las queremos tanto?, mantuvo conversación en Intrusos (América), y reveló cómo fueron sus últimos días.

Germán Kraus, Alberto Martín

"Empezó con una molestia en el estómago. Se hizo una colonoscopía, salió un quiste. Le dijeron que lo tenían que operar porque se lo tenían que sacar. Cuando lo operaron, el médico le dijo: 'Saqué todo lo malo'. Cuando dijo eso, empecé a sospechar que algo pasaba", comenzó explicando en el programa de televisión. Seguido a esto, recalcó que estuvo muy bien atendido por todos los profesionales, pero confirmó: "Se hizo la quimio, la cual no funcionó. Pasó a los cuidados paliativos y se fue yendo. Si lo tengo que definir en una sola palabra, fue un ejemplo de dignidad".

Germán recordó que habían querido acordar una cena, meses antes, cuando Alberto estaba haciendo algunas sesiones de quimioterapia. "Hicimos una cena con todos los "galanes" de esa época y, el 5 de julio, hablé con él y me dijo: 'Me tengo que dar la última quimio. Pongamos una fecha para la próxima. El 14 de julio vienen a casa'. Ahí, empezó el decaimiento", rememoró. Finalmente, cerró la conversación y contó: "Cada día más débil. Pero, siempre decía: 'Tuve una buena vida y esta mierda no me va a ganar'".

Germán Kraus y Alberto Martín formaron una cercana relación gracias a sus trabajos en el teatro. La muerte del actor de 81 años golpeó a las celebridades, quienes no dudaron en pronunciarse y dejarle su último adiós. Una de ellas fue Carmen Barbieri, con quien compartió una extensa trayectoria artística y una amistad que trascendió lo profesional. La conductora no pudo contener su dolor, y lo habló con sus seres queridos, mientras se encuentra de gira por trabajo.

A.E