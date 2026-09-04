Ricardo Darín se refirió a la despedida de Messi y a la final entre Argentina y España: “Que se queden tranquilos ahora”

A casi dos meses de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España, Ricardo Darín volvió a referirse al encuentro que mantuvo en vilo a millones de hinchas. En este contexto, el actor habló de las sospechas que se dieron antes como durante del partido y también, se refirió a la despedida de Lionel Messi.

Ricardo Darín se sumó a las teorías conspirativas sobre el final de Argentina y España en el Mundial 2026

Ricardo Darín, quien se encuentra instalado temporalmente en España por compromisos laborales y para estar cerca de su nieto Dante, el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó. El artista dio una entrevista con Carlos Herrera para la radio COPE, en España, allí fue consultado por sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Ricardo Darín//Instagram

Fiel a su estilo directo, el actor no evitó expresar su opinión sobre la actitud del equipo argentino y la arenga que se filtró antes del comienzo de la competencia. “Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud", dijo Darín.

El intérprete comparó aquella escena con la personalidad que históricamente caracterizó a la Scaloneta en este tipo de instancias que implica un trofeo importante. "Siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió...", señaló.

Selección Argentina//Instagram

Luego, Ricardo Darín profundizó en su percepción y vinculó esa impresión con la conducta de los futbolistas una vez que comenzó el encuentro: “Eso ya nos llamó un poco la atención... Pero después, cuando pisaron el campo de juego, también nos llamó la atención la actitud".

El actor cuestionó el clima que rodeó a la final y apuntó contra las campañas y críticas que, según consideró, buscaron afectar al equipo argentino y a su capitán, Lionel Messi. “La verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo. Se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti-esto y anti-lo otro. Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar”, expresó Darín con ironía.

Lionel Messi//Instagram

En esa misma línea, el artista sostuvo que hubo intentos de generar tensión alrededor de un acontecimiento deportivo que, desde su perspectiva, debería haberse desarrollado de otra manera. "Han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así", opinó.

Ricardo Darín confesó cómo vivió la final del Mundial y su relación con España

Durante la entrevista, Carlos Herrera también le preguntó al actor cómo había vivido la final debido a la relación que mantiene con España. Ricardo Darín explicó que la posibilidad de un enfrentamiento entre ambos equipos comenzó después del partido ante Inglaterra, instancia que definió como especialmente importante para el recorrido argentino en el torneo.

Ricardo Darín//Instagram

“Lo primero que te puedo decir es que una vez que llegamos a la final, después del glorioso partido contra Inglaterra, yo estuve muy contento y preocupado de que la final fuera Argentina-España, España-Argentina”, explicó en su charla con radio Cope ante miles de oyentes.

La inquietud del actor no estaba relacionada únicamente con el resultado deportivo, sino también con el afecto que siente por ambos países. Por eso, desde antes del partido, comprendió que cualquiera de los dos desenlaces tendría una carga emocional particular para él.

“Dije, bueno, si nos toca ganar, nos toca ganar, y si nos toca perder, es con España...”, concluyó Ricardo Darín, al recordar sus sensaciones antes de una final que, por el enfrentamiento entre dos selecciones cercanas a su historia personal, vivió de una manera especialmente intensa. Además, las declaraciones del actor se sumó a las teorías conspirativas de los hinchas argentinos que pusieron en duda el desenlace del Mundial 2026.