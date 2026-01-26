La historia de amor de Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando: la primera cita por Gimena Accardi y la familia que formaron

La historia de amor entre Julieta Nair Calvo y Andrés Rolando no arrancó con flechazos de película ni con “mariposas en la panza”. Más bien, empezó con una presentación casual, algunos silencios incómodos y una amiga en común que hizo de puente: Gimena Accardi, la responsable de que sus mundos terminaran encontrándose. Fue ella quien los presentó en una salida grupal, en un bar, rodeados de amigos. No hubo clima romántico ni una charla que marcara el comienzo de algo. Julieta lo vio, le gustó, pero la situación no avanzó. De hecho, según contó en entrevista con Fernando Dente, la sensación fue más bien tibia.

Andrés Rolando y Julieta Nair Calvo

Julieta Nair Calvo: una cita sin chispas, pero con destino

“Nos presentó Gime, la primera vez que nos juntamos fue entre varias personas, no estábamos solos. Esa vez yo sentí que no le gusté”, recordó con total honestidad Julieta Nair Calvo en Noche al Dente (América) en 2023. Y el detalle que terminó de sellar ese primer encuentro fue casi de comedia romántica: Andrés se acercó a la mesa, saludó a todos y tiró un “chicos, cualquier cosa me avisan”, y se fue. No volvió. “Yo pensé que iba a haber una presentación, pero no pasó nada”, contó entre risas. Para ella, la noche había terminado ahí. Sin embargo, el destino —y WhatsApp— tenían otros planes. Días después, cuando Julieta estaba por escribirle, le llegó primero el mensaje de él. “Me puso lo mismo que yo le iba a poner, tipo ‘bueno, espero que la hayas pasado bien’”, dijo.

En plan paseo y risas compartidas, Julieta y Andrés disfrutan de una salida en familia junto a Valentino e Isabella.

Andrés Rolando: del mensaje tímido a la vida en familia

A partir de ahí empezaron a hablar, a conocerse de verdad y a encontrar puntos en común. Incluso el fútbol apareció rápido en la charla: ella, de Independiente; él, de Racing. Clásico de por medio, pero con buena onda. Entre mensajes, salidas y charlas largas, lo que no había aparecido en la primera cita empezó a crecer sin apuro, pero con firmeza. Con el tiempo, la relación se volvió cada vez más sólida y profunda. Julieta lo dice sin vueltas: “Es el hombre que siempre soñé, pero más de lo que soñé. Nunca me hubiese imaginado un hombre así”. No desde el ideal romántico, sino desde la cotidianeidad, el compañerismo y la forma de armar equipo.

Entre abrazos, sonrisas y una escena bien cotidiana, la pareja posa con sus hijos y deja ver la complicidad que marca su día a día.

Hoy, esa historia que empezó sin promesas se transformó en una familia. Son padres de Valentino, que nació en 2022, y de Isabella, que llegó en enero de 2025. Dos hijos que se convirtieron en el centro de sus días y que suelen aparecer en las redes, entre juegos, risas y escenas simples que hablan de una felicidad muy real. Lejos del amor de golpe y las romanticismo desmedido, lo de Julieta y Andrés fue creciendo paso a paso.