Complicidad madre-hijo: Rocío Marengo mostró su tierna rutina mañanera con Isidro

Rocio Marengo es una de las celebridades que no duda en mostrar la felicidad que vive junto a su hijo recién nacido, Isidro Fort. La modelo vivió tensos momentos tras nu nacimiento, debido a que debió quedar internado durante algunas semanas. Finalmente, al llegar a su casa, ella optó por mostrar el paso a paso del crecimiento del pequeño, además de compartir los mejores tips como madre primeriza. Sin embargo, en las últimas horas, enterneció a todos al mostrar la intimidad de sus mañanas y la costumbre que tiene junto a su bebé.
La tierna rutina mañanera de Rocío Marengo y su hijo Isidro
Roció Marengo es una de las celebridades que se volvieron mamás en los últimos meses del 2025, y no dudan en mostrar su emoción en las redes sociales. Es así como sus seguidores pueden seguir el día a día de su bebé, Isidro Fort, y todos los detalles de su crecimiento y lujos en los que crece. Sin embargo, también existen tiernos momentos que quedan guardados en la intimidad madre e hijo, y que demuestran la complicidad que manejan, a casi dos meses de su nacimiento.
En las últimas horas, Marengo decidió compartir un momento íntimo de su bebé y ella con los usuarios de las redes sociales, y logró enternecer a todos sus seguidores. En sus historias de Instagram, mostró su rutina mañanera, y reveló que mantiene pequeñas charlas con el niño al momento de despertarse. "¡Nuestras charlitas de todas las mañanas! ¡Juntitos por siempre!", escribió, junto a una fotografía de ambos en un momento muy cómplice.
La habitación de Isidro Fort y el toque nórdico que eligieron para su pequeño
Isidro Fort tiene su habitación de estilo nórdico, preparada para transmitir calma y tranquilidad en todo momento. Con un gran ventanal que permite la entrada de luz natural, en el espacio predominan los tonos claros, las líneas simples y los materiales nobles, respondiendo a la decoración que remite a un bosque encantado, creando un clima acogedor que invita al descanso y al juego. En su cuenta de Instagram, Rocío Marengo compartió las mejores fotografías, demostrando que siempre busca la comodidad de su pequeño.
Los usuarios de las redes sociales no dudan en acompañar a la modelo en todo el proceso de crecimiento del pequeño, y enternecerse con la complicidad que muestra con su hijo. Rocío Marengo e Isidro Fort se volvieron tendencia en las redes sociales, tras mostrar su rutina mañanera y las charlitas que tienen juntos antes de comenzar el día. Sus seguidores no tardaron en replicar la foto y en dar sus comentarios al respecto, destacando la relación que ambos mantienen.
A.E