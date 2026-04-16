Cómo sigue la salud de Luis Brandoni: la determinante decisión sobre la obra teatral que protagoniza

La salud de Luis Brandoni sigue generando preocupación y, por ahora, el escenario tendrá que esperar. Después de la caída que sufrió en su casa el fin de semana, el actor continúa internado mientras los médicos siguen de cerca su evolución. En ese contexto, la producción de ¿Quién es quién?, la obra que protagoniza junto a Soledad Silveyra, tomó una decisión determinante.

Qué se sabe de la salud de Luis Brandoni tras la caída

Carlos Rottemberg explicó que Brandoni quedó “en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa” y que eso exigía “unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”, según detalló a Teleshow. Sus declaraciones llevaron tranquilidad frente a las versiones más alarmistas y precisó: “No es un ACV, como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del golpe, que hay que controlar hasta su absorción”. Con esas palabras, el productor ordenó una situación que en las primeras horas había quedado envuelta en rumores.

Luis Brandoni.

A partir de ahí, la pregunta inevitable pasó a ser qué iba a ocurrir con la obra. La respuesta llegó poco después: las funciones de ¿Quién es quién? quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. Rottemberg resumió el criterio de la producción al señalar para TN Show que “el objetivo es darle el tiempo necesario a Beto para su recuperación”. En esa misma línea, ese medio informó que Brandoni seguía internado y que se aguardaban nuevos estudios para definir los pasos a seguir.

Carlos Rottemberg.

Luis Brandoni y una pausa inevitable en plena cartelera porteña

La pausa del espectáculo, además, se dio en medio de una cadena de complicaciones. Días antes, las funciones ya habían tenido que interrumpirse por una dolencia de Soledad Silveyra. Sobre eso, Rottemberg había explicado: “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”. También agregó que fue “por prescripción médica” y que el cuadro “no reviste gravedad”. Esa seguidilla terminó por frenar una de las comedias más visibles de la cartelera porteña.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra.

Por ahora, entonces, el panorama sigue abierto, aunque con una decisión ya tomada. Luis Brandoni continúa internado, bajo control médico y a la espera de estudios que permitan evaluar con más precisión su evolución. Mientras tanto, la obra queda en pausa y sin fecha confirmada de regreso. Más que sostener el ritmo de funciones o apurar una vuelta, el equipo eligió correrse y esperar.