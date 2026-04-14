En las últimas horas, la salud de Luis Brandoni generó gran preocupación luego de que se diera a conocer que debió ser hospitalizado. Las primeras versiones inidicaban que había sufrido una caída en su hogar pero también se habló de que habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV); sin embargo con el pasar del tiempo se pudo conocer su diagnóstico y se llevó tranquilidad.

La salud de Luis Brandoni

El lunes cerca del mediodía, el productor Carlos Rottemberg, que actualmente trabaja con Luis Brandoni en la obra ¿Quién es quién?, dio a conocer que el actor de 85 años se encontraba en internado en un periodo de observación tras sufrir una caída al momento que se encontraba en su hogar, presuntamente ocurrida durante el fin de semana. Con el pasar de las horas, la preocupación fue incrementando debido a las diversas versiones que se dieron a conocer.

Finalmente, fue Ángel de Brito quien en el canal de streaming Bondi informó al respecto con información actualizada brindada por el propio Carlos Rottemberg: "Le dieron los estudios y no fue un ACV". Además, señaló que tuvo los estudios arrojaron que tenía una mancha, y de allí la especulación, pero se trata de un hematoma producto del mismo golpe que sufrió.

Luego de llevar tranquilidad ante la determinación de un diagnóstico, el conductor de LAM (América) indicó que el actor de 85 años permanecerá internado para que se realice un control de la evolución del cuadro hasta su recuperación. Mientras tanto, se mantiene suspendidas las funciones de la obra teatral que protagonizo junto a Soledad Silveyra.

La actriz también vivió un momento de preocupación por su salud. El 10 de abril pasado, se había suspendido la función teatral luego que Soledad presentó un malestar en su salud. “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo, desde hace un rato ya en la casa”, explicó Rottemberg a Inforbae.

En este caso, el productor había indicado que no se trataba de un cuadro grave: “Fue por prescripción médica que hubo que detener la temporada. No reviste gravedad, recién hablé con ella y se está reponiendo muy bien”. En estos días, ambos actores se encuentran en recuperación y pese a que se generó gran preocupación por la salud de ambos, es el propio productor quien lleva tranquilidad en ambos casos.

Por el momento, el entorno de Luis Brandoni no realizó declaraciones al respecto y es el propio productor quien es el portavoz ante esta nueva situación que se conoció sobre la salud del actor.

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