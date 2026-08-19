La historia de amor de Maju Lozano y Juan Baraboglia: casamiento fallido, familia ensamblada y una pareja de ancianos que los inspiró

Hay historias que comienzan de manera inesperada y encuentran su propio camino con el paso del tiempo, la de Maju Lozano y Juan Baraboglia es una de ellas. Se conocieron en 2018 y, tras un flechazo -que rápidamente se transformó en una relación-, comenzaron a proyectar una vida juntos que los llevó incluso a pensar en el matrimonio.
Sin embargo, sus planes tomaron otro rumbo y la pareja eligió continuar construyendo su vínculo desde un lugar diferente. La convivencia, la llegada de una familia ensamblada y las experiencias compartidas fueron dando forma a una relación que Maju Lozano definió en más de una oportunidad como una verdadera bendición.
Así comenzó el vínculo entre Maju Lozano y Juan Baraboglia
El romance entre Maju Lozano y Juan Baraboglia se conoció públicamente en agosto de 2018, cuando llevaban alrededor de seis meses juntos. El vínculo había comenzado poco tiempo antes y rápidamente dio paso a una relación estable. La historia avanzó a tal ritmo que, casi un año después de conocerse, comenzaron a organizar su casamiento.
Pero cuando faltaban apenas dos semanas para el civil, la muerte de la madre de Maju Lozano cambió los planes. La celebración quedó suspendida y el matrimonio finalmente no llegó a concretarse. Lejos de marcar el final de aquel proyecto, la pareja continuó adelante y encontró otras maneras de consolidar su vida en común. Con el tiempo, aquello que inicialmente había sido pensado como una boda comenzó a transformarse en un proyecto familiar mucho más amplio.
Una familia ensamblada y una nueva manera de compartir la vida
Maju Lozano y Juan Baraboglia comenzaron a construir una familia ensamblada. La conductora ya era madre de un hijo, mientras que el empresario tenía dos hijas. La convivencia implicó integrar las historias de cada uno y darle forma a una dinámica familiar compartida. Para la actriz, este proceso llegó en un momento en el que ya no esperaba necesariamente encontrar un compañero para recorrer la vida.
La propia conductora reconoció que durante mucho tiempo había pensado que su camino podía estar enfocado en otros aspectos de su vida: “En lo personal, yo pensé que no había venido a esta vida para encontrar a alguien”, contó al hablar de aquella etapa. Sin embargo, conocer a Juan modificó esa mirada y le permitió descubrir una relación que, según sus propias palabras, tiene un significado especial: “Yo creo que es una bendición, encontrar a alguien, a un compañero de vida es una bendición. No todos tienen el privilegio de encontrar a su compañero de vida”, expresó.
La historia de amor que inspiró a Maju Lozano
En una oportunidad, Maju Lozano encontró una particular manera de explicar lo que significaba su relación con Juan Baraboglia. La reflexión surgió a partir de una pareja de adultos mayores que había participado en ¿Quién quiere ser millonario? y que llevaba setenta años junta. La historia de aquellos abuelos llevó a la conductora a pensar en su propio vínculo: “Cuando yo conozco a Juan me doy cuenta, salvando las distancias, lo que siente Bebe con Silvana”, expresó.
Para Maju Lozano, la posibilidad de encontrar a una persona con quien compartir la vida adquirió entonces un valor diferente: “Es una bendición y además pensar que encontraste a la persona”, sostuvo. Con estas palabras, la conductora definió la manera en la que entiende y se vincula con el empresario desde aquel efímero encuentro en 2018.