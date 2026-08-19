La historia de amor de Maju Lozano y Juan Baraboglia: casamiento fallido, familia ensamblada y una pareja de ancianos que los inspiró

Hay historias que comienzan de manera inesperada y encuentran su propio camino con el paso del tiempo, la de Maju Lozano y Juan Baraboglia es una de ellas. Se conocieron en 2018 y, tras un flechazo -que rápidamente se transformó en una relación-, comenzaron a proyectar una vida juntos que los llevó incluso a pensar en el matrimonio.

Maju Lozano y Juan Baraboglia

Sin embargo, sus planes tomaron otro rumbo y la pareja eligió continuar construyendo su vínculo desde un lugar diferente. La convivencia, la llegada de una familia ensamblada y las experiencias compartidas fueron dando forma a una relación que Maju Lozano definió en más de una oportunidad como una verdadera bendición.

Así comenzó el vínculo entre Maju Lozano y Juan Baraboglia

El romance entre Maju Lozano y Juan Baraboglia se conoció públicamente en agosto de 2018, cuando llevaban alrededor de seis meses juntos. El vínculo había comenzado poco tiempo antes y rápidamente dio paso a una relación estable. La historia avanzó a tal ritmo que, casi un año después de conocerse, comenzaron a organizar su casamiento.

Maju Lozano y Juan Baraboglia

Pero cuando faltaban apenas dos semanas para el civil, la muerte de la madre de Maju Lozano cambió los planes. La celebración quedó suspendida y el matrimonio finalmente no llegó a concretarse. Lejos de marcar el final de aquel proyecto, la pareja continuó adelante y encontró otras maneras de consolidar su vida en común. Con el tiempo, aquello que inicialmente había sido pensado como una boda comenzó a transformarse en un proyecto familiar mucho más amplio.

Una familia ensamblada y una nueva manera de compartir la vida

Maju Lozano y Juan Baraboglia comenzaron a construir una familia ensamblada. La conductora ya era madre de un hijo, mientras que el empresario tenía dos hijas. La convivencia implicó integrar las historias de cada uno y darle forma a una dinámica familiar compartida. Para la actriz, este proceso llegó en un momento en el que ya no esperaba necesariamente encontrar un compañero para recorrer la vida.

Maju Lozano y Juan Baraboglia

La propia conductora reconoció que durante mucho tiempo había pensado que su camino podía estar enfocado en otros aspectos de su vida: “En lo personal, yo pensé que no había venido a esta vida para encontrar a alguien”, contó al hablar de aquella etapa. Sin embargo, conocer a Juan modificó esa mirada y le permitió descubrir una relación que, según sus propias palabras, tiene un significado especial: “Yo creo que es una bendición, encontrar a alguien, a un compañero de vida es una bendición. No todos tienen el privilegio de encontrar a su compañero de vida”, expresó.

La historia de amor que inspiró a Maju Lozano

En una oportunidad, Maju Lozano encontró una particular manera de explicar lo que significaba su relación con Juan Baraboglia. La reflexión surgió a partir de una pareja de adultos mayores que había participado en ¿Quién quiere ser millonario? y que llevaba setenta años junta. La historia de aquellos abuelos llevó a la conductora a pensar en su propio vínculo: “Cuando yo conozco a Juan me doy cuenta, salvando las distancias, lo que siente Bebe con Silvana”, expresó.

Maju Lozano y Juan Baraboglia

Para Maju Lozano, la posibilidad de encontrar a una persona con quien compartir la vida adquirió entonces un valor diferente: “Es una bendición y además pensar que encontraste a la persona”, sostuvo. Con estas palabras, la conductora definió la manera en la que entiende y se vincula con el empresario desde aquel efímero encuentro en 2018.