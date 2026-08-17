A seis meses de la denuncia contra su expareja, Romina Gaetani rehizo su vida: "Estoy de novia"

Romina Gaetani dejó atrás los meses más difíciles de su vida personal, enfocada plenamente en su bienestar, en sus nuevos proyectos laborales sobre las tablas y en la televisión que le devolvieron la sonrisa. A poco más de medio año de formalizar una denuncia por violencia de género contra su exnovio Luis Cavanagh, la artista sorprendió al contar en la famosa mesa de Mirtha Legrand que el amor volvió a tocar su puerta de manera inesperada.

Romina Gaetani reveló que está en pareja.

Romina Gaetani transita un presente marcado por la superación

La intérprete se mostró cautelosa pero firme al hablar sobre su actualidad sentimental, evitando profundizar en los detalles que aún la vinculan con el plano judicial. "Ah, pero yo ya estoy de novia eh. Imaginate si no me voy a olvidar", reveló entre risas frente a Mirtha Legrand durante su paso por el programa, marcando un claro punto de inflexión respecto a la angustia que atravesó tras el episodio ocurrido a finales del año pasado con Luis Cavanagh. Para Romina, esta nueva oportunidad personal representa un espacio indispensable de sanación y tranquilidad, completamente alejada del conflicto que todavía requiere atención en los tribunales.

A pesar de los intentos de su exnovio por desestimar las acusaciones y presentar su propia versión de los hechos, ella prefiere mantener el foco en su presente profesional y en sus compromisos artísticos. La artista sostuvo que, aunque el proceso legal sigue activo y exige su constante presencia, su prioridad absoluta consiste en dejar atrás el dolor generado por la exposición pública. "Para mí es tiempo pasado, en el sentido de que yo a la justicia siempre me puse a disposición", aclaró frente a las cámaras de eltrece, reafirmando que su objetivo principal apuntó a cerrar este capítulo de manera definitiva. Durante este tramo del año, la famosa encontró en sus grabaciones y en sus obras teatrales un motor fundamental que la ayudó a transitar los momentos de mayor tensión.

La batalla legal de Romina Gaetani y el peso de la exposición

La causa, que incluye pericias psiquiátricas y diversos cruces mediáticos, se convirtió en un proceso sumamente desgastante para todas las partes involucradas. Mientras la defensa de Luis Cavanagh insiste en negar los hechos y citó a distintos testigos para respaldar su postura, Gaetani se mantiene firme en la versión que sostuvo desde el primer día. La actriz agradeció permanentemente el acompañamiento de sus colegas, aunque reconoció que la mediatización de su intimidad intensificó las heridas que intenta cicatrizar día a día.

Romina Gaetani y su expareja Luis Cavanagh

La dinámica entre ambos continúa tensa, reflejando dos visiones absolutamente opuestas sobre lo ocurrido en el domicilio que alguna vez compartieron. Por un lado, la protagonista destacó que su límite llegó en el instante preciso en que la agresión se volvió insostenible; por otro lado, su expareja sostuvo una postura defensiva frente a los estrados judiciales. Ante este complejo escenario, la justicia analiza las pruebas presentadas por ambos bandos, mientras la actriz elige refugiarse en sus proyectos laborales y en este nuevo vínculo afectivo que la sostiene.

Cada una de las audiencias exige un desgaste emocional importante que Romina Gaetani lleva adelante con entereza frente a la adversidad. Hoy, tras dejar atrás los fantasmas del pasado, todos están intrigados en conocer la identidad de ese nuevo amor que logró devolverle la ilusión y la paz.