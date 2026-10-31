La historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone: casi una década juntos, el romance al aire y un desgarrador final

Marcela Giorgi, histórica locutora de Radio Mitre, murió este sábado 31 de octubre a los 61 años. La noticia volvió a despertar interés por su historia sentimental con Mario Mazzone, periodista de TN y El Trece. Estuvieron en pareja desde 1999 hasta mayo de 2007, cuando el destino los separó de forma abrupta.

En reiteradas entrevistas, la comunicadora reconstruyó públicamente distintos episodios del noviazgo. Sus recuerdos permitieron conocer cómo surgió el enamoramiento, las demostraciones de afecto y algunos hábitos que compartían fuera de los estudios. El testimonio, aportó detalles sobre los últimos meses de vida del conductor y las circunstancias de su fallecimiento a los 48 años.

Cómo comenzó la historia de amor de Marcela Giorgi y Mario Mazzone

Marcela Giorgi y Mario Mazzone se conocieron en 1999, mientras trabajaban en FM Horizonte. Ella presentaba Música y Noticias entre las siete y las nueve de la mañana; su colega tomaba el relevo al terminar la emisión. Los encuentros en el pase dieron lugar a los primeros coqueteos. Aunque al principio rechazó sus insinuaciones, más tarde admitió que la iniciativa le había gustado.

Marcela Giorgi en dos momentos de su trabajo frente al micrófono.

Antes de salir de vacaciones, el conductor le manifestó sin rodeos que quería besarla. La propuesta le causó nervios, pero ninguno avanzó en ese instante. El primer encuentro lejos de la radio llegó a su regreso, con una invitación a tomar café en el driving de Costa Salguero. Aquella conversación marcó el inicio de un noviazgo que se prolongaría casi una década.

Entre los gestos que quedaron grabados en su memoria figuraba un cartel escrito a mano. Cada vez que la locutora se despedía del departamento, su novio levantaba el mensaje para expresarle cuánto la amaba. El pequeño ritual se convirtió en una costumbre de los primeros tiempos. Al recordar la escena, confesó que empezaba a extrañarlo apenas se marchaba, incluso tras haber pasado varias horas juntos.

El humor tenía un lugar importante en la intimidad. Él la apodaba Muñequex, mientras que ella lo llamaba Mi amor, Negro o Tiger, sobrenombre relacionado con su afición al golf. Ambos eran de ascendencia italiana y, según explicó, podían discutir con intensidad. Las reconciliaciones, sin embargo, resultaban igualmente efusivas. La complicidad aparecía en las bromas que solían hacerse.

Dos retratos de Marcela Giorgi.

Cuando sus agendas lo permitían, aprovechaban para viajar. Río de Janeiro se convirtió en uno de sus destinos favoritos; Miramar, por otro lado, era una visita habitual para reencontrarse con viejos amigos. La periodista conservaba además un retrato dedicado por su compañero, con una inscripción manuscrita acerca de la felicidad que sentía a su lado. Al evocar lo vivido, exhibió la pieza.

La muerte de Mario Mazzone y la dolorosa despedida de Marcela Giorgi

Mario Mazzone recibió un diagnóstico de cáncer en julio de 2006, luego de presentar molestias en la cadera. Marcela Giorgi permaneció cerca durante el tratamiento y estuvo presente en los momentos difíciles. La fortaleza con la que afrontaba la enfermedad fue uno de los rasgos que destacó al evocar la etapa de tratamiento. Incluso ante las transfusiones, seguía planificando sus actividades y deseaba recuperarse.

Marcela Giorgi practicando su profesión.

El domingo 20 de mayo de 2007, el presentador condujo Mirá vos en Radio Continental y luego manejó hasta Pilar Golf. Allí tenía previsto practicar el deporte que disfrutaba. Se desplomó antes de llegar al campo, tras comprar las pelotas, según contó su compañera. Dos amigos intentaron asistirlo, uno de ellos médico, mientras aguardaban una ambulancia. Murió ese mismo día.

La emergencia fue tan repentina que, según explicó su pareja, el conductor no alcanzó a decirle que se sentía mal. En su reconstrucción mencionó una trombosis en una pierna, que vinculó con la medicación oncológica. El fallecimiento generó numerosas manifestaciones de afecto entre los integrantes de TN y Mañanas informales, ciclo conducido por Jorge Guinzburg en El Trece. Entre los recuerdos compartidos sobresalió la ayuda de Gastón Recondo, quien, de acuerdo con la locutora, lo había acompañado cuando atravesó un período sin empleo. La solidaridad de sus colegas fue otro aspecto que valoró al despedirlo públicamente.

La muerte de Marcela Giorgi, ocurrida diecinueve años más tarde que la de Mario Mazzone, vuelve a poner en primer plano el romance iniciado en FM Horizonte. En el testimonio de 2007 lo definió como "el hombre de su vida", recordó los buenos momentos y manifestó su deseo de reencontrarse algún día.