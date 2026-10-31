Murió la locutora Marcela Giorgi a los 61 años: qué se sabe hasta ahora

Marcela Giorgi, reconocida locutora y periodista de Radio Mitre, murió este sábado 31 de octubre a los 61 años, después de permanecer alejada de su trabajo por problemas de salud. La noticia fue comunicada en vivo por Mariel Di Lenarda, una de sus amigas más cercanas, durante una conversación telefónica con Adriana Verón.

Su ausencia había despertado preocupación entre los oyentes, quienes consultaban por su estado desde hacía varias semanas. Sin embargo, los integrantes de la emisora decidieron mantener la información en reserva para respetar su privacidad. Hasta el momento no se difundieron el diagnóstico ni la causa médica del fallecimiento, mientras comenzaron a conocerse las primeras despedidas de distintas figuras del periodismo argentino.

Cómo anunciaron la muerte de Marcela Giorgi en Radio Mitre

Adriana Verón comenzó su programa con un mensaje dirigido al público y explicó que la emisora atravesaba un momento de tristeza por la muerte de Marcela Giorgi. Luego estableció una comunicación telefónica con Mariel Di Lenarda, quien tuvo la difícil tarea de confirmar lo ocurrido. "Es la salida al aire que nunca hubiera querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi", manifestó la periodista.

Marcela Giorgi y Mariel Di Lenarda en una publicación compartida en Instagram.

Durante el intercambio, su amiga aclaró que los hermanos de la comunicadora autorizaron que se informara la noticia. Además, explicó que habían recibido numerosas consultas sobre su situación, aunque prefirieron preservar los detalles personales durante el período en el que estuvo enferma. La decisión respondió al deseo de mantener su intimidad fuera de la exposición pública.

Poco después, Di Lenarda utilizó Instagram para dedicarle unas palabras. Junto a una postal en la que aparecen abrazadas y sonrientes, escribió "Me duele al alma", acompañando el mensaje con una declaración de cariño hacia quien había sido su compañera durante tantos años. La publicación recibió diferentes muestras de afecto de personas cercanas a ambas.

Marcelo Bonelli participó de la transmisión y reconoció que conocía las dificultades que atravesaba su colega, aunque la noticia lo afectó profundamente. Alfredo Leuco, por su parte, compartió un homenaje en sus redes sociales y destacó el tiempo que trabajaron juntos. "Una profesional de excelencia", escribió al referirse a la mujer que integró su equipo durante más de una década.

Marcela Giorgi durante una transmisión en los estudios de Radio Mitre.

La trayectoria de Marcela Giorgi y su vínculo con Independiente

Marcela Giorgi inició su carrera antes de graduarse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Sus primeros pasos fueron en una emisora de frecuencia modulada de baja potencia, hasta que posteriormente llegó a La 100 y Radio Mitre. Su recorrido incluyó ciclos informativos y de entretenimiento, en los que compartió tareas con Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Uno de los espacios destacados de su trayectoria fue De 7 a 9, música y noticias, que realizó junto a Mario Portugal y obtuvo dos premios Martín Fierro. Más adelante integró Le doy mi palabra, conducido por Alfredo Leuco. Allí participaba en segmentos relacionados con la actualidad, los espectáculos y los deportes, demostrando su versatilidad frente al micrófono.

Su pasión por el fútbol trascendió el ámbito profesional. El Club Atlético Independiente publicó un comunicado oficial para despedirla, en el que señaló que había sido varias veces la voz del estadio. La institución acompañó el mensaje con un retrato en blanco y negro y transmitió sus condolencias a la familia de quien fuera una reconocida hincha del equipo de Avellaneda.

Independiente despidió a Marcela Giorgi mediante un comunicado publicado en X.

En una entrevista publicada por Diario Popular en septiembre de 2015, la periodista explicó cómo incorporaba sus conocimientos deportivos a los programas que integraba. "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez", aseguró entonces, al describir sus intervenciones cuando no había un columnista especializado. Su identificación con el Rojo quedó reflejada en numerosas publicaciones personales.

Durante su última etapa profesional formó parte de Sábado tempranísimo, junto a Marcelo Bonelli. Por su desempeño recibió una nominación a los Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Labor en Locución Femenina, cuya ceremonia se celebró el pasado 21 de octubre. La candidatura fue uno de los reconocimientos más recientes de su extensa carrera.

Entre las despedidas públicas estuvo la de Juan Bindi, quien contó que compartieron seis años de transmisiones y destacó el acompañamiento que recibió cuando comenzó su camino en los medios. "Como a un hermano menor. Así nos quisimos", escribió. Julio Lagos, con quien trabajó en FM GEN, manifestó su tristeza al enterarse de la noticia y recordó el tiempo que coincidieron profesionalmente.

Marcela Giorgi con la camiseta de Independiente en una selfie de archivo

El recuerdo de Ignacio González Prieto sobre Marcela Giorgi

Ignacio González Prieto fue otra de las figuras que decidió despedir públicamente a Marcela Giorgi. A través de Instagram, evocó los años en los que compartieron Aire de Noticias, entre 2006 y 2010, según la cronología mencionada en su publicación. El especialista en policiales acompañó sus palabras con un carrusel de retratos que recupera distintos momentos de aquella etapa en Radio Mitre.

En su mensaje hizo referencia a las extensas jornadas informativas y al vínculo que construyeron durante ese período. "Fueron años compartidos de trabajo, de madrugadas, de noticias, pero también de muchas risas", escribió. Además, destacó su predisposición, el compañerismo y la cercanía que mantenía con quienes formaban parte del equipo, más allá de las responsabilidades profesionales.

El homenaje incluyó una referencia a las experiencias personales que habían vivido fuera del aire. "Como olvidar nuestras risas cómplices y las anécdotas", señaló, antes de dedicarle unas últimas palabras de cariño. En su despedida la describió como una excelente profesional y una amiga que dejó una huella especial en su vida.

Marcela Giorgi e Ignacio González Prieto durante una jornada de trabajo en Radio Mitre.

La muerte de Marcela Giorgi provocó numerosas muestras de afecto entre colegas, amigos y oyentes. Los homenajes de Radio Mitre, Independiente y sus antiguos compañeros permitieron recuperar diferentes etapas de su trayectoria. Por el momento, su entorno no difundió detalles médicos específicos sobre la enfermedad que motivó su alejamiento de la actividad.