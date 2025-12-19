Cuánto cuestan los vinos de Messi que llegaron a la Argentina y dónde conseguirlos

Lionel Messi sigue expandiéndose más allá del fútbol y suma un nuevo capítulo a su marca personal con el lanzamiento de su propia colección de vinos. La línea oficial, creada junto a MM Winemaker, fue presentada como una edición limitada con estética premium y variedades elaboradas en reconocidas regiones europeas.

Vinos de Lionel Messi

En los últimos días, las botellas comenzaron a verse también en la Argentina, donde los fanáticos no tardaron en buscarlas. Con diseño minimalista, etiquetas elegantes y el sello distintivo del capitán argentino, la colección se posiciona en un segmento de alta gama y genera una pregunta inevitable: cuánto cuestan los vinos de Lionel Messi y dónde se pueden conseguir en el país.

Cuánto cuestan los vinos de Lionel Messi en la web oficial

Según detalla la tienda internacional de la marca, la colección de Lionel Messi incluye diferentes variedades europeas, entre ellas un Primitivo de Puglia, un Syrah de Sicilia, un Pinot Nero Rosé y un espumante elaborado también con Pinot Nero. Todas las botellas comparten una identidad visual sobria y cuidada, pensada tanto para el consumo como para la colección.

Vinos de Lionel Messi

En cuanto a los precios, en la web oficial los valores se ubican en un rango que va desde los 45 euros para las botellas estándar hasta los 85 euros en el caso de las ediciones más exclusivas. Estos montos corresponden al precio base en Europa y no contemplan costos adicionales como impuestos, envíos internacionales o variaciones según el país de destino.

Cuánto salen en Argentina y dónde conseguirlos

En la Argentina, los vinos de Lionel Messi comenzaron a aparecer principalmente a través de plataformas de venta online. En Mercado Libre ya se pueden encontrar publicaciones que ofrecen distintas botellas de la línea oficial, con precios que oscilan entre los 160.000 y 334.000 pesos, según el vendedor, el stock disponible y el tipo de presentación.

Vinos de Lionel Messi

La oferta no es masiva, pero sí constante. En muchos casos, los vendedores los presentan como productos para coleccionistas, un factor que influye directamente en el valor final. Para muchos fanáticos, más que un vino, se trata de un objeto de deseo, de colección, un recuerdo de lujo que combina la pasión por Lionel Messi con la experiencia de tener en casa una pieza exclusiva de su marca personal.