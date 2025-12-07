lunes 08 de diciembre del 2025
CELEBRIDADES Ayer 23:00

Todas las fotos del impresionante casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré: un bosque de cuento de hadas, ambientación mágica y mucho amor

Este 6 de diciembre la pareja celebró su amor con una espectacular boda.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su casamiento
Nicolás Cabré y Rocío Pardo en su casamiento | Instagram de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La espera terminó para Nicolás Cabré y Rocío Pardo y luego de dar el sí en su unión civil el pasado 3 de diciembre, este sábado 6 celebraron su amor en una boda soñada junto a sus más de 100 invitados. La pareja celebró un gran evento en la Estancia Bosque Alegre, en el Valle de Punilla, Córdoba, provincia donde nació su amor en 2024, cuando ambos realizaban la temporada teatral. 

Una por una, las fotos de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo 

Finalmente llegó el día. Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron este sábado por la noche en una impresionante fiesta que reunió a más de 100 invitados y tuvo llena de momentos mágicos. Tal y como había anticipado la propia actriz en su entrevista con +CARAS, se trató de una ceremonia que parecía salir de un cuento de hadas. El bosque, el lago, las luces y la puesta en escena, fueron el escenario perfecto para una noche completamente inolvidable.

Fotos casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
Nicolás Cabré y Rufina frente al lago.

Sin dudas, la ambientación fue uno de los puntos más destacados del casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré. Un camino perfectamente marcado por las velas, rodeadas de sillas blancas con respaldo de madera, guiaba hacia "el altar", que quedaba enmarcado por tres árboles gigantes, en una postal tan simétrica como apacible. 

Fotos casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
La ambientación soñada.
Fotos casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
Nicolás Cabré y Rocío Pardo al momento del "Sí, quiero"
Fotos casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
El esperado beso de recién casados.

El carnaval carioca con temática élfica

Uno de los puntos que más había llamado la atención en la entrevista de Rocío Pardo con Héctor Maugeri, era que la joven había hablado de un carnaval carioca y una fiesta con temática élfica. Solo bastaron algunas imágenes para entender a la perfección a qué se refería. En las postales que subió ella misma a sus redes sociales, se puede ver a todos con orejas falsas, que transforman a cualquiera en estas criaturas mágicas. Una gran idea que, como todo, se complementó con el bosque en el que se celebró la ceremonia.

Casamiento Rocío Pardo y Nicolás Cabré
Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina en plena fiesta.
Casamiento Rocío Pardo y Nicolás Cabré
La complicidad de Rocío Pardo, Nicolás y Rufina Cabré.
Casamiento Rocío Pardo y Nicolás Cabré
La celebración élfica.
Casamiento Rocío Pardo y Nicolás Cabré
Nicolás Cabré y Rocío Pardo frente a su torta.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré sellaron su historia de amor con una fiesta que pocos podrán olvidar. La ambientación, el paisaje y todos los detalles que se pudieron ver, coronaron una noche única en la que nada estuvo librado al azar.

EN ESTA NOTA
