Todas las fotos del impresionante casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré: un bosque de cuento de hadas, ambientación mágica y mucho amor

La espera terminó para Nicolás Cabré y Rocío Pardo y luego de dar el sí en su unión civil el pasado 3 de diciembre, este sábado 6 celebraron su amor en una boda soñada junto a sus más de 100 invitados. La pareja celebró un gran evento en la Estancia Bosque Alegre, en el Valle de Punilla, Córdoba, provincia donde nació su amor en 2024, cuando ambos realizaban la temporada teatral.

Una por una, las fotos de la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Finalmente llegó el día. Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron este sábado por la noche en una impresionante fiesta que reunió a más de 100 invitados y tuvo llena de momentos mágicos. Tal y como había anticipado la propia actriz en su entrevista con +CARAS, se trató de una ceremonia que parecía salir de un cuento de hadas. El bosque, el lago, las luces y la puesta en escena, fueron el escenario perfecto para una noche completamente inolvidable.

Nicolás Cabré y Rufina frente al lago.

Sin dudas, la ambientación fue uno de los puntos más destacados del casamiento de Rocío Pardo y Nicolás Cabré. Un camino perfectamente marcado por las velas, rodeadas de sillas blancas con respaldo de madera, guiaba hacia "el altar", que quedaba enmarcado por tres árboles gigantes, en una postal tan simétrica como apacible.

La ambientación soñada.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo al momento del "Sí, quiero"

El esperado beso de recién casados.

El carnaval carioca con temática élfica

Uno de los puntos que más había llamado la atención en la entrevista de Rocío Pardo con Héctor Maugeri, era que la joven había hablado de un carnaval carioca y una fiesta con temática élfica. Solo bastaron algunas imágenes para entender a la perfección a qué se refería. En las postales que subió ella misma a sus redes sociales, se puede ver a todos con orejas falsas, que transforman a cualquiera en estas criaturas mágicas. Una gran idea que, como todo, se complementó con el bosque en el que se celebró la ceremonia.

Rocío Pardo, Nicolás Cabré y Rufina en plena fiesta.

La complicidad de Rocío Pardo, Nicolás y Rufina Cabré.

La celebración élfica.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo frente a su torta.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré sellaron su historia de amor con una fiesta que pocos podrán olvidar. La ambientación, el paisaje y todos los detalles que se pudieron ver, coronaron una noche única en la que nada estuvo librado al azar.