La historia de amor de Rodrigo de la Serna y Pilar Gamboa: empezó en Polka, esquivó los rumores y se terminó antes de que alguien lo supiera

Rodrigo de la Serna y Pilar Gamboa compartieron un vínculo que nació en medio de un proyecto y se mantuvo en reserva durante varios años. La relación comenzó en el marco de una ficción televisiva y se desarrolló lejos de los focos, marcada por la discreción de ambos protagonistas. Con el tiempo, ese capítulo de sus vidas quedó en silencio luego de su separación, hasta que la actriz lo confirmó, mostrando cómo eligieron preservar su intimidad.

De la ficción a una separación silenciosa: Pilar Gamboa recordó su relación con Rodrigo de la Serna

Durante una entrevista con A la mañana con Moria (El Trece), a principio de año, Pilar Gamboa volvió a poner en escena un capítulo de su vida que había quedado en el recuerdo. En medio de la dinámica del juego “Yo nunca”, la actriz sorprendió al revelar que había mantenido un romance con Rodrigo de la Serna, con quien compartió elenco en la ficción Tiempos compulsivos entre 2012 y 2013. La confesión sorprendió a sus seguidores, ya que se trataba de una relación que había permanecido en un perfil bajo.

Rodrigo de la Serna y Pilar Gamboa en Tiempos Compulsivos

En el programa, la artista relató cómo se dio ese vínculo y aclaró que fue una historia que se extendió en el tiempo. “Viví una historia de amor, sí, un montón de tiempo, muchos años. Lo que pasa es que Rodrigo es de perfil bajo, y yo también. No lo sabe mucha gente”, expresó. Además, destacó que la decisión de mantener la relación lejos de los focos tuvo que ver con la personalidad reservada de ambos, que preferían preservar su intimidad.

La confirmación se produjo cuando Moria Casán le preguntó si alguna vez había tenido un enamoramiento en el marco de una ficción. En este contexto, Pilar Gamboa respondió que sí y, ante la insistencia de la conductora, aclaró que se trataba de un hombre. “De un hombre, no me gustan las mujeres, ojalá. A veces pienso que fácil sería”, dijo entre risas, generando complicidad con los presentes. Fue entonces que el panelista Gustavo Méndez mencionó directamente al actor, y ella asintió confirmando el vínculo.

Cabe destacar que la relación entre ambos apenas trascendió en su momento. Sin embargo, nunca fue un romance expuesto ni mediático. La actriz explicó que la discreción fue una elección compartida y que esa decisión permitió que el vínculo se desarrollara sin presiones externas. Sus palabras reforzaron la idea de que se trató de un noviazgo vivido desde la complicidad y la intimidad que inició con la novela Tiempos compulsivos.

La relación de Rodrigo de la Serna y Pilar Gamboa duró años bajo la discreción

La conversación también incluyó referencias al final de la relación y a la posibilidad de mantener lazos con exparejas. La conductora preguntó si la pareja había terminado en buenos términos, y Pilar Gamboa respondió con claridad: “Bien, sí, re bien”. Luego agregó: “De algunos sí, de algunos no. De algunos no puedo. Pero otros sí. Les mando ‘Feliz cumpleaños’”. Los seguidores de la artista interpretaron que sus palabras reflejaban que el vínculo con Rodrigo de la Serna se cerró de manera cordial.

Rodrigo de la Serna y Pilar Gamboa | Archivo

La respuesta generó un clima distendido y permitió conocer cómo maneja sus vínculos personales tras una separación. El romance, que se inició en el marco de la ficción de Polka -productora de Adrián Suar-, se extendió durante varios años y se mantuvo en reserva hasta que la artista decidió contarlo públicamente. Además, destacó que la buena sintonía con el actor surgió de manera natural en el trabajo y que ambos compartieron un tiempo importante juntos.

El recuerdo de Pilar Gamboa sobre su relación con Rodrigo de la Serna se convirtió en uno de los temas más comentados por sus seguidores. La actriz, al compartir detalles en televisión, permitió que se conociera un capítulo de su vida que había permanecido en silencio durante más de una década. La revelación mostró cómo vivieron un vínculo que se desarrolló en paralelo a sus carreras y que eligieron mantener en reserva, lejos de la exposición.

Rodrigo de la Serna y Pilar Gamboa en Tiempos Compulsivos

Rodrigo de la Serna y Pilar Gamboa compartieron un vínculo que se inició en el ámbito actoral y que permaneció en reserva durante varios años. La relación surgió en el marco de una ficción de Polka y se desarrolló lejos de la exposición, marcada por la decisión de ambos de mantener un perfil bajo. Con el paso del tiempo, ese capítulo quedó en silencio hasta que la actriz recordó algunos de los detalles menos conocidos de la pareja.

VDV