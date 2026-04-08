A qué se dedica Manuel de la Serna, el hermano de Rodrigo de la Serna, que apareció ante las cámaras y generó revolución

Rodrigo de la Serna es uno de los actores argentinos más importantes a nivel internacional. Su participación en novelas de la televisión y en varios programas de plataformas abrieron la cantidad de fanáticos que lo siguen. Sin embargo, el no duda en incluir a su familia en sus pasiones. Es así como cada integrante busca la parte del arte que más le gusta. Manuel de la Serna sorprendió con su aparición frente a cámara, y reveló a qué se dedica, muy vinculado a su hermano.
El trabajo de Manuel de la Serna: ligado a la actuación y la música
Manuel de la Serna mantiene sus redes sociales abiertas y un perfil público en los medios de comunicación. Siendo muy unido con su hermano, Rodrigo de la Serna, él también encontró su pasión en la música y la actuación. En ocasiones, los hermanos comparten pantalla, pero ambos apuntan a públicos diferentes y fama contraria. El menor de ellos es un reconocido actor y músico de obras de teatro y presentaciones infantiles, abriéndose paso entre las infancias.
En los últimos días, hizo una aparición en el streaming de OLGA, el programa Tapados de Laburo, donde admitió que se dedica a lo mismo que su hermano. En sus redes sociales, comparte las publicidades de sus próximos proyectos en el teatro, sobre todo, y sus intimidades con su esposa y dos hijos pequeños. Sin embargo, tuvo algunas participaciones en el cine, dejando en claro lo multifacético que es en el trabajo. Entre ellas, logró encontrarse con su hermano y demostrar que el talento viene de familia.
La relación de Manuel y Rodrigo de la Serna
Manuel y Rodrigo de la Serna son de los hermanos que comparten su pasión por la actuación. Con 5 años de diferencia, el mayor de ellos hizo carrera en el exterior y protagonizando exitosas tiras, como Okupas, Diarios de motocicleta y La Casa de Papel. El menor apunta más a un público infantil, dando clases de teatro y exponiendo su amor por la música.
Sin embargo, la relación de ambos es de mucha unión y confianza, incluso dentro del ámbito laboral. En el 2023, los hermanos protagonizaron juntos la película "El hombre de la Luna", ópera prima de Rodrigo Pérez Green. Manuel interpreta a un poeta en un hospital psiquiátrico, marcando la primera vez que ambos comparten pantalla. El mismo llegó a hacer ruido en el Festival Internacional de Mar del Plata, demostrando que ambos se acompañan en los proyectos dentro o fuera de cámara.
En los últimos días, Manuel de la Serna, el hermano de Rodrigo de la Serna, apareció ante las cámaras y generó revolución al mostrar su parecido físico y de carreras profesionales. La familia de la Serna hace nombre dentro de la industria de la actuación, cada uno dejando su toque personal. El hermano menor del reconocido actor apunta a un público infantil, mientras le da un espacio de importancia a su familia, en su vida pública.
A.E