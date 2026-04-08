A qué se dedica Manuel de la Serna, el hermano de Rodrigo de la Serna, que apareció ante las cámaras y generó revolución

Rodrigo de la Serna es uno de los actores argentinos más importantes a nivel internacional. Su participación en novelas de la televisión y en varios programas de plataformas abrieron la cantidad de fanáticos que lo siguen. Sin embargo, el no duda en incluir a su familia en sus pasiones. Es así como cada integrante busca la parte del arte que más le gusta. Manuel de la Serna sorprendió con su aparición frente a cámara, y reveló a qué se dedica, muy vinculado a su hermano.

Rodrigo de la Serna, Manuel de la Serna

El trabajo de Manuel de la Serna: ligado a la actuación y la música

Manuel de la Serna mantiene sus redes sociales abiertas y un perfil público en los medios de comunicación. Siendo muy unido con su hermano, Rodrigo de la Serna, él también encontró su pasión en la música y la actuación. En ocasiones, los hermanos comparten pantalla, pero ambos apuntan a públicos diferentes y fama contraria. El menor de ellos es un reconocido actor y músico de obras de teatro y presentaciones infantiles, abriéndose paso entre las infancias.

Manuel de la Serna

En los últimos días, hizo una aparición en el streaming de OLGA, el programa Tapados de Laburo, donde admitió que se dedica a lo mismo que su hermano. En sus redes sociales, comparte las publicidades de sus próximos proyectos en el teatro, sobre todo, y sus intimidades con su esposa y dos hijos pequeños. Sin embargo, tuvo algunas participaciones en el cine, dejando en claro lo multifacético que es en el trabajo. Entre ellas, logró encontrarse con su hermano y demostrar que el talento viene de familia.

La relación de Manuel y Rodrigo de la Serna

Manuel y Rodrigo de la Serna son de los hermanos que comparten su pasión por la actuación. Con 5 años de diferencia, el mayor de ellos hizo carrera en el exterior y protagonizando exitosas tiras, como Okupas, Diarios de motocicleta y La Casa de Papel. El menor apunta más a un público infantil, dando clases de teatro y exponiendo su amor por la música.

Sin embargo, la relación de ambos es de mucha unión y confianza, incluso dentro del ámbito laboral. En el 2023, los hermanos protagonizaron juntos la película "El hombre de la Luna", ópera prima de Rodrigo Pérez Green. Manuel interpreta a un poeta en un hospital psiquiátrico, marcando la primera vez que ambos comparten pantalla. El mismo llegó a hacer ruido en el Festival Internacional de Mar del Plata, demostrando que ambos se acompañan en los proyectos dentro o fuera de cámara.

Rodrigo de la Serna, Manuel de la Serna

En los últimos días, Manuel de la Serna, el hermano de Rodrigo de la Serna, apareció ante las cámaras y generó revolución al mostrar su parecido físico y de carreras profesionales. La familia de la Serna hace nombre dentro de la industria de la actuación, cada uno dejando su toque personal. El hermano menor del reconocido actor apunta a un público infantil, mientras le da un espacio de importancia a su familia, en su vida pública.

A.E