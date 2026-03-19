Miranda de la Serna reveló cómo fue la historia de amor de sus papás, Rodrigo de la Serna y Erica Rivas

Miranda de la Serna abrió una ventana íntima a la historia de sus padres y sorprendió con un relato que mezcla humor, romanticismo y cierta dosis de intensidad. En su paso por Herederos, el ciclo de Telefe Noticias, la joven actriz reconstruyó cómo empezó el vínculo entre Rodrigo de la Serna y Erica Rivas, y dejó ver una dinámica prácticamente de película.

Miranda de la Serna y un amor a primera vista que no fue correspondido

Todo comenzó en el ámbito laboral, como tantas otras historias del mundo artístico. Según contó Miranda de la Serna, sus padres se conocieron durante las grabaciones de Campeones de la vida, la recordada serie de finales de los 90. Fue ahí donde, casi de inmediato, Rodrigo quedó impactado. “Mi papá la vio y se medio enamoró, fue amor a primera vista, con lo romántico e intenso que es él”, contó, dejando en claro que la atracción fue instantánea, al menos de un lado.

Miranda de la Serna

Del lado de Erica, la historia fue bastante distinta. Lejos de engancharse en ese primer encuentro, la actriz no mostró el mismo interés. “Mi mamá, medio que no… no le daba mucha bola”, contó Miranda de la Serna con naturalidad, describiendo una situación bastante habitual, pero que en este caso se potenció por la personalidad insistente de su padre. “Mi papá siempre fue así, medio cancherito, y a mi mamá no le cabía una”, agregó, con una mezcla de ironía y cariño.

Miranda de pequeña con Rodrigo de la Serna y Erica Rivas.

Sin embargo, lo que parecía un intento fallido terminó tomando un giro inesperado. En una escena que bien podría formar parte de una comedia romántica, Rodrigo decidió jugársela con una frase que marcaría el rumbo de la historia. Según el recuerdo de Miranda, su mamá se estaba yendo del set para tomar el tren hacia Ramos Mejía cuando él, ya sin saber qué más hacer para llamar su atención, le dijo: “Nuestros hijos van a ser hermosos”.

Miranda de la Serna y una historia que parece de película

Lejos de quedar como una anécdota más, ese momento se transformó en el punto de inflexión del vínculo. “Sí, una película romántica… y mirá, acá estoy”, cerró Miranda, en una frase que resume todo el recorrido con un guiño cómplice hacia su propia existencia. La escena, tan exagerada como genuina, condensa el espíritu de una relación que empezó con intensidad y terminó consolidándose con el tiempo.

Con los años, tanto Rodrigo de la Serna como Erica Rivas se consolidaron como dos de las figuras más reconocidas de la actuación argentina, con trayectorias marcadas por proyectos exigentes y personajes de peso. En ese contexto, Miranda creció de cerca el detrás de escena del oficio y decidió seguir ese camino: se formó como actriz y empezó a construir su propia carrera, con participaciones en teatro y proyectos audiovisuales. Incluso, ya compartió trabajos con su padre, lo que terminó de consolidar su vínculo con la actuación desde un lugar propio, más allá de su apellido.