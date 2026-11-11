La historia real de ¡Grande, Pá!: un castíng de 200 mil personas, un padre que quiso que sacaran a su hija y la mano de Gustavo Yankelevich

A más de tres décadas de su estreno, ¡Grande, Pá! conserva un lugar privilegiado entre las comedias argentinas. Sin embargo, el éxito protagonizado por Arturo Puig tuvo un comienzo menos sencillo de lo que su popularidad permite imaginar: una idea rescatada de otro canal, un casting de dimensiones inesperadas y el reclamo de un padre que no estaba preparado para la elección de su hija. El guionista Ricardo Rodríguez recordó aquellos episodios y el papel decisivo de Gustavo Yankelevich en el nacimiento del ciclo.

La ficción seguía a un viudo que intentaba criar a sus tres hijas con la ayuda de una empleada doméstica. La relación entre los personajes, las situaciones familiares y el humor de las protagonistas conquistaron a los espectadores. Pero detrás de aquella fórmula hubo cambios profundos en el proyecto original, además de una selección de actrices cuya convocatoria terminó desbordando todas las previsiones.

Cómo Gustavo Yankelevich transformó la historia original de ¡Grande, Pá!

Según informó La Nación en una entrevista publicada el 6 de noviembre, Ricardo Rodríguez explicó que Enrique Estevanez había adquirido los derechos de "Crecer con papá", una comedia de la década anterior con Alberto Martín, Gabriela Gilli y Lorena Paola. Los libretos llegaron a Gustavo Yankelevich, quien creyó que la historia de un hombre viudo con tres niñas podía volver a funcionar. La condición era adaptarla a la televisión de los años noventa, en lugar de reproducirla sin modificaciones.

Gustavo Yankelevich impulsó la adaptación que dio origen a ¡Grande, Pá!

El propio productor había contado meses antes que aceptó avanzar únicamente si obtenía autorización para cambiar el título, sumar personajes femeninos y modificar los guiones. Con ese margen creativo, convocó a los escritores que estaban trabajando en "Amigos son los amigos". La nueva versión debía reflejar vínculos y costumbres diferentes de los de la década anterior, aunque conservaría el núcleo de la convivencia familiar que había despertado su interés.

El aporte más decisivo de los autores fue incorporar a María, la empleada doméstica interpretada por María Leal, que no existía en la producción precedente. Su presencia abrió la posibilidad de una relación amorosa con el dueño de casa y permitió que ese acercamiento creciera con el transcurso de los capítulos. La trama sentimental sumó un conflicto sostenido a la comedia, más allá de los problemas habituales de la crianza y las situaciones protagonizadas por las tres hermanas.

La elección del actor principal tampoco estuvo resuelta desde el comienzo. Aunque luego resultaría difícil imaginar otro rostro para aquel personaje, su aceptación no fue inmediata y el responsable artístico tenía una alternativa: Guillermo Francella. La apuesta finalmente quedó en manos del intérprete que marcaría la identidad del programa. Bajo la dirección de Víctor Stella, las grabaciones incorporarían además movimientos de cámara que les daban mayor dinamismo a las escenas.

Arturo Puig encabezó el elenco de la exitosa comedia de Telefe.

El casting de ¡Grande, Pá! y el inesperado enojo del padre de Julieta Fazzari

El reparto infantil planteó un problema diferente. Ricardo Rodríguez recordó que Nancy Anka y Gabriela Allegue ya estaban contratadas, pero todavía necesitaban encontrar a la tercera hermana. Con la aprobación de Gustavo Yankelevich, anunciaron una prueba abierta mediante una promoción emitida durante "Amigos son los amigos". La convocatoria buscaba completar el elenco con una adolescente, y de ese proceso surgiría Julieta Fazzari, quien interpretó a Angie y terminó integrando uno de los grupos más populares de la pantalla.

La audición se organizó un sábado por la mañana en un subsuelo de la calle Garay, al que se accedía por una escalera muy empinada. Al llegar, los responsables encontraron una fila que rodeaba varias veces la manzana. El guionista habló de unas 200 mil personas, una cifra que corresponde a su testimonio y no a un conteo oficial. La cantidad de asistentes despertó preocupación por la seguridad: temían que cualquier empujón cerca del ingreso provocara un accidente.

La sorpresa mayor llegó después de elegir a la joven. A los pocos días, su padre se presentó indignado en las oficinas porque ya había alquilado una casa para pasar todo el verano de vacaciones y ahora los compromisos laborales de su hija alteraban esos planes. Según el recuerdo del escritor, la había acompañado convencido de que no quedaría seleccionada, pues suponía que la decisión estaba tomada previamente. La contratación inesperada convirtió una visita al casting en un conflicto familiar.

Arturo Puig interpretó al padre de las tres hermanas durante las cuatro temporadas.

¡Grande, Pá! terminó al aire durante cuatro temporadas y alcanzó niveles de audiencia extraordinarios: Rodríguez recordó que llegó a rozar los 60 puntos de rating. Las jornadas de grabación podían extenderse hasta catorce horas, y la presencia de admiradores complicaba las escenas en exteriores. La adaptación impulsada por Gustavo Yankelevich y protagonizada por Arturo Puig quedó así asociada a uno de los mayores éxitos de Telefe, nacido de unos guiones recuperados y de decisiones que nadie había previsto por completo.