Gustavo Yankelevich crea un vínculo fuerte e inquebrantable con todos los miembros de su familia. En redes sociales, siempre comparte posteos con sus nietos, mostrando el orgullo que siente por cada uno de ellos. En los últimos días, fue Valentin Yankelevich quien emocionó a todos en su familia, al lograr su primera victoria en el TC2000.

Lejos de las luces del espectáculo, abuelo y nieto construyeron un refugio propio basado en el afecto profundo, la complicidad constante y una pasión compartida que acelera sus corazones: el automovilismo deportivo. Desde el momento en que el joven decidió volcarse a las pistas, su abuelo se convirtió en su pilar fundamental, asumiendo el rol de acompañante incondicional en cada circuito, y brindando un soporte emocional indispensable mientras crece su orgullo por conseguir sus logros.

Gustavo y Valentin Yankelevich, en TC2000

Gustavo Yankelevich sobre su nieto, Valentín Yankelevich: “Un día le pregunté ¿qué te hace feliz? y me dijo que quería correr”

La relación entre Gustavo y Valentin Yankelevich se puede ver en el constante acompañamiento que se tiene con el otro. Fuera del amor abuelo-nieto que se visualiza en las redes sociales del productor, existe un pilar que le permitió al corredor cumplir sus sueños. En la primera carrera de noviembre de TC2000, el joven de 23 años alcanzó su primera victoria, en General Roca, provincia de Río Negro. Pilotando para el equipo oficial Toyota Gazoo Racing, desató una inmensa alegría familiar que se trasladó de inmediato a las redes sociales.

A raíz de este consagratorio bautismo de triunfo, resurgieron con fuerza los dichos de Gustavo en una entrevista con Carburando, que conmovieron al ambiente deportivo. En octubre del 2026, durante el fin de semana en el circuito de Toay para disputar la novena fecha de la temporada, el productor dio el presente y recordó los comienzos de su nieto. “Él es feliz corriendo. Me acuerdo la primera carrera que corrió, cuando se bajó nos abrazamos y me dijo: ‘Soy feliz arriba de un auto’. Más no hay”, declaró.

De esta manera, reveló cómo fue aquella conversación, cuando Valentín dejó la universidad, aún sin un futuro definido. "Un día le dije: ‘¿Qué te hace feliz?’. Me dijo: ‘Me gustaría correr’. Y le dije: ‘Bueno, ahora vamos'. Ahí empezó con karting, de grande. Él me dijo que estaba grande, pero dije: 'Nunca se está grande’”, sentenció Gustavo Yankelevich. Sin embargo, estos dichos estuvieron acompañados por los de Valentín, quien evidenció, una vez más, el rol que su abuelo cumple en su carrera en TC2000.

Valentín Yankelevich sobre su abuelo: "Gracias a él empecé a correr de nuevo"

Valentín Yankelevich no duda en mostrarle a sus seguidores y a las redes sociales la adoración que siente por su abuelo, Gustavo Yankelevich. En la reciente entrevista de Infobae, donde el piloto rompió el silencio sobre la violencia física y psicológica ejercida por su padre, Darío Giordano, también destacó el rol del productor, quien los ayudó a salir de ese entorno y los crió desde pequeños. "Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa. Él fue la primera persona que nos escuchó. Cambió su vida por nosotros. Volvió a ser padre, él tenía que ser abuelo y era el mejor abuelo, y pasó a ser el mejor padre", había relatado en su momento.

En aquella misma entrevista que Carburando le hizo a Gustavo, también se acercaron a Valentín y, con una conexión casi inmediata, también revivió lo que fue el primer empujón para volver a las pistas. "Él fue el que me volvió a poner este bichito en órbita, que para mí ya había pasado la oportunidad. Gracias a él empecé a correr de nuevo, y estamos acá. Le debo la vida. Así que, feliz de que esté acá conmigo”, detalló Valen Yan.

El primer triunfo de Valentin Yankelevich en TC2000

Semanas después de aquellos dichos, donde abuelo y nieto demostraron la relación unida que tienen, Valentín Yankelevich consagró tanto esfuerzo y se subió al podio junto a sus dos compañeros de equipo. Entre las felicitaciones por su primer triunfo, las palabras de Gustavo Yankelevich aparecieron en comentarios, y revivieron lo que dijo el productor sobre el orgullo que siente.