Arturo Puig presentó a Elizaveta y Nikolay, sus nietos rusos

Arturo Puig, a sus 78 años, decidió mostrar un aspecto íntimo de su vida que pocas veces comparte. Reconocido por su extensa trayectoria en televisión y teatro, hoy encuentra en su familia un espacio que lo llena de alegría y lo conecta con una nueva etapa. Su vínculo con sus nietos se refleja en momentos simples y cotidianos, desde juegos hasta charlas, que le permiten disfrutar de una plenitud distinta. Esta faceta lo muestra cercano y dedicado, en un rol que complementa su carrera artística con la calidez de la vida familiar.

Elizaveta y Nikolay, los nietos rusos de Arturo Puig que complementan su vida

Arturo Puig abrió las puertas de su vida personal para dar a conocer la felicidad que lo acompaña en esta etapa. Más allá de los escenarios y de los personajes que marcaron su carrera, el actor disfruta de la compañía de sus nietos, quienes se convirtieron en protagonistas de sus días. Entre recuerdos compartidos y actividades familiares, construye una relación que lo conecta con nuevas experiencias y emociones. Esta mirada lo presenta en un rol diferente, donde la familia ocupa un lugar central y redefine su rutina.

Arturo Puig

Reconocido durante décadas como uno de los padres más emblemáticos de la televisión argentina, hoy se define por la felicidad que le generan sus nietos. Con 12 y 10 años, los niños llegaron desde Rusia tras un proceso de adopción realizado por su hija Ximena y su marido Fernando. A ellos se suma Santos, de apenas un año, hijo de Juan y Florencia, que completa la familia y multiplica las sonrisas en cada encuentro.

El actor recuerda con emoción el primer momento en que conoció a Nikolay y Elizaveta, después de un largo camino de trámites y viajes que culminó en la adopción. La llegada de los niños significó un cambio profundo en su vida y en la de toda la familia, que los recibió con entusiasmo y cariño. Con el tiempo, los chicos se adaptaron rápidamente al idioma y a la rutina, demostrando una gran capacidad de integración. Arturo Puig disfruta de acompañarlos en actividades cotidianas, desde paseos hasta charlas sobre la escuela.

Elizaveta, la nieta de Arturo Puig

El actor reconoció que esta nueva etapa le cambió la mirada sobre la vida. Las preocupaciones laborales pasaron a un segundo plano y la prioridad se centra en disfrutar de la compañía de los chicos. La plenitud que siente lo lleva a valorar cada instante, consciente de que el tiempo compartido es un regalo. Aunque admite cierta nostalgia al pensar que no podrá acompañarlos en todas las etapas de su crecimiento, se muestra agradecido por la posibilidad de verlos crecer.

Arturo Puig reveló cómo es su vida como abuelo: recuerdos, juegos y nuevas experiencias

Según contó Arturo Puig durante una entrevista, los momentos compartidos con Nikolay y Elizaveta incluyen experiencias vinculadas al teatro, donde alguna vez subieron al escenario para sorprenderlo en su cumpleaños. También acompañaron a su abuelo en funciones de obras musicales, disfrutando de la cercanía con el mundo artístico. La pequeña, en particular, mostró interés por el arte y la danza, mientras el niño se inclinó por los deportes, especialmente el rugby y el fútbol.

Nikolay, nieto de Arturo Puig

En este sentido, el intérprete relata que los paseos con sus nietos son espacios de conversación y aprendizaje. Les pregunta sobre sus amigos, sus actividades escolares y sus intereses, generando un vínculo cercano y de confianza. La relación se construye con naturalidad, donde cada uno encuentra un lugar para expresarse. Con Nikolay, Elizaveta y Santos, el actor encontró una plenitud que lo acompaña en cada día, mostrando cómo el amor familiar puede transformar la mirada sobre la vida.

El recuerdo del proceso de adopción de los dos mayores sigue siendo uno de los capítulos más significativos en la vida de Arturo Puig. La familia atravesó un camino largo y complejo, con viajes y trámites que finalmente culminaron en la llegada de los niños. La adaptación fue rápida y sorprendente, con un aprendizaje veloz del idioma y una integración plena en la rutina escolar y social. Para él, ese momento marcó una nueva dimensión del amor que comparten.

Arturo Puig con sus nietos, Nikolay, Elizaveta y Santos

Arturo Puig atraviesa una etapa marcada por la compañía de sus nietos, quienes se convirtieron en protagonistas de su vida cotidiana. Más allá de su extensa trayectoria artística, el actor disfruta de momentos simples que van desde juegos y paseos hasta charlas sobre la escuela y los deportes. Su rol como abuelo lo conecta con una nueva dimensión de afectos, donde cada encuentro refuerza la importancia de la familia en su día a día.

VDV