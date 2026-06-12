Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años: “Hay presencias que no necesitan presentación”

La industria de la moda busca constantemente rostros que transmitan una historia, y Arturo Puig es, sin lugar a dudas, el protagonista ideal. El actor, figura central de la cultura argentina, incursiona en el modelaje con una naturalidad que cautiva, demostrando que su presencia escénica y su clase siguen intactas. En cada fotografía, Puig logra proyectar una seguridad que solo los años de escenario pueden otorgar.

El motivo por el que se eligió a Arturo Puig para la campaña



La marca El Burgués eligió a Arturo Puig para encabezar su última campaña, una decisión que resulta potente, acertada y cargada de distinción. Las fotografías lo muestran con la sofisticación que lo caracteriza, remitiendo inevitablemente a sus años dorados como el galán indiscutido de la televisión nacional. En las imágenes, el actor luce abrigos de corte clásico y texturas refinadas que resaltan su porte inconfundible, logrando que cada prenda se vea como una extensión de su propia personalidad.

Una de las capturas lo presenta con un abrigo de líneas geométricas, mirando a cámara con una actitud de absoluta serenidad. En otra, luce guantes de cuero con una expresión que denota carácter y decisión. El uso de la escala de grises en la estética de las fotos despoja la escena de cualquier distracción visual y centra toda la atención en su impronta personal. Su imagen remite directamente a los éxitos televisivos que lo consagraron como una estrella absoluta de la pantalla. Imposible olvidar su protagónico en Grande Pa!, tira que marcó hitos históricos de audiencia, donde su figura de galán conquistaba a todo el país, convirtiéndose en un rostro familiar en cada hogar argentino. Lo de Puig no es nostalgia, sino una reinvención fresca, actual y elegante.

Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años

El furor en las redes sociales por la campaña de Arturo Puig

La respuesta del público en las redes sociales fue inmediata y muy positiva. Los elogios inundaron la publicación. Sus seguidores no solo celebran la campaña, sino que también destacan su vigencia profesional y personal. “Grande Arturo”, “siempre tan buen mozo y elegante” o “qué genio este señor”, son frases que se repiten constantemente en los comentarios.

Arturo Puig en su faceta de modelo

Muchos usuarios, con un toque de humor, lo comparan con íconos del cine internacional, bautizándolo como un “James Bond” con licencia para amar, lo cual resalta su carisma intacto. La gente agradece ver a un profesional tan querido en una faceta diferente, donde su trayectoria actúa como una garantía de calidad.

Lo que Arturo Puig logra en este debut como modelo es mucho más que una sesión de fotos: es un ejercicio de estilo. Su trayectoria, cimentada en innumerables éxitos en teatro y televisión, le aporta a este nuevo rol un peso específico único. No es solo un modelo de catálogo; es un actor que narra historias completas a través de su mirada y su postura. Puig demuestra que el estilo no es solo lo que se lleva puesto, sino la manera en que se habita el presente, con la frente en alto y la elegancia propia de una vida dedicada al arte.

El actor Arturo Puig en la campaña publicitaria de "El Burgues"

Arturo Puig reafirma que su lugar en el corazón del público es inamovible. Su capacidad para reinventarse es el sello distintivo de los grandes artistas, consolidando un mito que se renueva y enseña a todos la importancia de mantener la pasión y el estilo siempre vigentes. Su incursión publicitaria queda, desde ya, como un ejemplo de cómo la trayectoria profesional se traduce, también, en una estética atemporal.