Con guiños de oro y diamantes, Charlene de Mónaco brilló con un particular conjunto

Charlene de Mónaco se convirtió en centro de atención una vez más durante una ceremonia nocturna donde asistió junto a su pareja, el príncipe Alberto de Mónaco. La princesa no solo brilló con su presencia sino que también lo hizo con su impactante look brillante con el que recordó a uno de los diseñadores más importantes de la moda.

Quiet luxury: el look de Charlene de Mónaco protagonizado por un traje dorado

La elegancia volvió a ser protagonista de la mano de Charlene de Mónaco, quien deslumbró en la ceremonia de la Guía Michelin de Francia y Mónaco. Acompañada del príncipe Alberto de Mónaco, se mostró con look sofisticado y de impronta quiet luxury (lujo silencioso). Además, sus prendas le rindieron homenaje a Giorgio Armani, el diseñador fallecido en septiembre de 2025.

Para esta aparición pública, Charlene de Mónaco apostó por un traje de dos piezas en tono dorado metálico, íntegramente diseñado por la firma italiana. El conjunto, compuesto por un blazer de corte relajado con botones y un pantalón de silueta amplia y caída fluida, se destacó por su confección en seda Tussah, un material más grueso que la seda tradicional. La misma aportó textura y un brillo sutil a su look, ideal para eventos de gala.

Los príncipes Charlene de Mónaco y Alberto de Mónaco

Debajo del saco, Charlene de Mónaco sumó un top con brillos y transparencias que acompañaba la estética de su outfit, generando un efecto de movimiento y sofisticación. Esta pieza con rayas ondulantes y fina pedrería bordada resultó la protagonista de su conjunto monocromático ya que aportó profundidad visual y un sutil contraste con la sobriedad del traje.

El accesorio que eligió Charlene de Mónaco para armar un total look Giorgio Armani

En cuanto al calzado, la princesa eligió stilettos en punta a tono, que estilizaron su figura y mantuvieron la armonía del atuendo. Los accesorios elegidos para esta oportunidad también respetaron la paleta cromática de su vestimenta: aros dorados brillantes y un clutch metalizado de líneas redondeadas. Este complemento también es un claro homenaje al diseñador Giorgio Amani ya que pertenece a su marca y remite a los primeros diseños de bolsos que él realizó en los años 90.

El estilismo completo, que superó los 13.000 euros y no solo reafirmó su lugar como referente de la moda royal, sino que también dejó en claro que el legado de Armani sigue vigente a través de piezas atemporales que combinan lujo, sobriedad y modernidad.

El príncipe Alberto de Mónaco junto a Charlene de Mónaco en la ceremonia de la Guía Michelin de Francia y Mónaco.

El beauty look de Charlene de Mónaco se mantuvo sobrio para dejarle el total protagonismo al brillo de su vestimenta. De hecho, aunque suele inclinarse por labiales rojos intensos que aportan un toque de color a sus estilismos, en esta ocasión optó por una paleta de tonos neutros tanto en labios como en mejillas, logrando un acabado natural y luminoso.

En cuanto al peinado, llevó su cabello recogido con raya al costado, una elección clásica y elegante que dejó al descubierto los refinados pendientes que completaron su propuesta. En las imágenes compartidas desde la cuenta de Instagram del Principado de Mónaco, se la puede ver posando junto a su esposo, Alberto de Mónaco, quien optó por un clásico traje azul con camisa blanca y corbata celeste.

De esta manera, con guiños de oro y diamantes, Charlene de Mónaco brilló con un particular conjunto confeccionado en seda Tussah y diseñado por Giorgio Armani. Un atuendo que se caracterizó por seguir una paleta dorada con brillos, texturas y efecto metalizado, logrando así un equilibrio perfecto entre sofisticación clásica y modernidad.