Así están a sus 11 años Jacques y Gabriella de Mónaco: el parecido con su madre Charlene

Charlene de Mónaco y el príncipe Alberto II son de los royals más observados por los expertos en la realeza, debido a los escándalos alrededor de la familia real y a su presencia en diferentes eventos de importancia. Sin embargo, sus hijos gemelos son resguardados de las cámaras y las responsabilidades, en la mayoría de las ocasiones. Esta vez la familia entera decidió disfrutar de los Juegos Olímpicos de Invierno y, a sus 11 años, los menores se robaron la atención de las cámaras por su parecido con su mamá.

Jacques y Gabriella de Mónaco, junto a sus padres

Así se encuentran los príncipes de 11 años Jacques y Gabrielle de Mónaco

El 10 de diciembre de 2014, Jacques y Gabriella de Mónaco consagraron la familia de Charlene y Alberto II. Los pequeños se volvieron los gemelos más queridos por el país, y más seguidos por las cámaras de los medios de comunicación. En los eventos más importantes de la realeza, al igual que en las celebraciones de finde año, no dudan en ser parte de las fotografías. Sin embargo, ambos padres optaron porque mantengan su vida lejos de las cámaras mediáticas y de las responsabilidades reales, mientras realizan sus estudios.

Es por eso que los Juegos Olímpicos de Inviernos, disputados en Milán, reunieron a varios miembros de la realeza de alrededor del mundo, incluso a los gemelos. La prensa reunida en el centro de deslizamiento en Cortina, para asistir a la prueba de Skeleton por equipos mixtos, quedaron sorprendidos ante el crecimiento de Jacques y Gabriella, a sus 11 años, y muchos usuarios de las redes sociales destacaron el parecido que ambos menores mantienen con su madre, Charlene.

Jacques y Gabriella de Mónaco, junto a sus padres, en los JJOO

Fashionismo mimetizado y el parecido con Charlene de Mónaco

La Casa Real de Mónaco no dudó en compartir el evento en familia, y una fotografía de ambos menores con Charlene sorprendió a todos por su parecido en la moda y físicamente. Los tres eligieron lucir camperas y pantalones de esquí, siguiendo con la temática invernal del evento. Mientras que Gabriella lucía un conjunto color hielo, con gorro de lana a juego, su hermano llevaba un intenso azul marino, y su madre un total black. Los tres vieron a Alberto II entregar las medallas a los campeones y se robaron los comentarios.

El parecido de Jacques y Gabriella con su madre, Charlene de Mónaco

Jacques y Gabriella de Mónaco son de los niños royals que más expectativas generan para su futuro, ya que son hijos del príncipe soberano Alberto II y la princesa Charlene. Si bien se mantienen en un bajo perfil, debido a su edad y a las decisiones de sus padres, los usuarios de las redes sociales y expertos de la realeza no dudan en tenerlos en cuenta al momento de observarlo en eventos, sobre todo acompañando a su familia y aprendiendo de las responsabilidades.

A.E