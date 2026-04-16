La reina Letizia y Felipe VI anunciaron la remodelación de su lujoso palacio: la cifra millonaria que gastarán

El hemisferio norte se prepara para recibir la época estival, sobre todo el reinado español. Es que tanto la reina Letizia como Felipe VI realizarán una millonaria inversión para reacondicionar uno de los históricos palacios que forman parte de su patrimonio: el palacio Marivent. Esta edificación consiste en una herencia que cuenta con su propia carga histórica y se convierte en una fuente de atracción para el pueblo español y el turismo en general.

La reina Letizia y Felipe VI ponen a punto su casa de verano

El Palacio de Marivent, propiedad de la familia de Felipe VI, se encuentra ubicado en el corazón turístico de Cala Mayor, en Palma de Mallorca. Esta histórica residencia -cuyo nombre en catalán evoca “mar y viento”- se prepara para vivir una transformación clave a casi cien años de su construcción. Según trascendió, la emblemática joya arquitectónica se encamina hacia una renovación integral destinada a recuperar el esplendor que lo convirtió en uno de los símbolos del verano real.

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La residencia, donde cada temporada de verano se instalan la Reina Letizia y su marido afrontará una ambiciosa reforma con una inversión que llegaría al medio millón de euros, financiada, según informó la prensa española, por el Gobierno de las Islas Baleares. De acuerdo con su amplia edificación, los trabajos -que ya comenzaron esta semana- se extenderán durante ocho meses y medio. Sin embargo, el calendario contempla una pausa estratégica entre el 10 de julio y el 30 de agosto para no interferir con el tradicional descanso de la familia real en Mallorca.

Asimismo, se supo que el proyecto contempla una renovación profunda tanto del edificio principal como de sus espacios exteriores. Entre las tareas previstas figuran la restauración del tejado, la terraza y los balcones de la fachada sur, así como la modernización de la carpintería exterior de la torre. Cabe destacar que, estas imponentes obras han sido encargadas al estudio mallorquín Bonfill Ingeniería, Arquitectura y Paisaje, y uno de los sectores más intervenidos será el área destinada a la estancia de la emérita reina Sofía durante sus visitas al palacio.

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El exterior, protagonista indiscutido del palacio real

Los espacios exteriores también serán protagonistas de esta transformación en el palacio de Felipe VI y la reina Letizia. La plaza principal será renovada, al igual que los senderos y las paredes que delimitan el jardín. Además, se sustituirá por completo el sistema de riego, una medida considerada imprescindible tras los informes técnicos que alertaban sobre el desgaste de materiales causado por la proximidad al mar y la presencia de instalaciones obsoletas.

La magnitud de la obra responde a que desde hace un cuarto de siglo no se realizaban reformas de gran escala en Marivent. En este marco, el paso del tiempo y el desgaste propio de la edificación generaron grietas, humedades y deterioros visibles en distintos sectores. Además del edificio principal, también se realizarán trabajos en Son Vent, la zona privada donde la familia real pasa sus vacaciones, incluyendo mejoras en la piscina y en los pabellones anexos.

Un dato que distingue a Marivent de otras propiedades de la realeza es que, a diferencia del cercano Palacio de la Almudaina, este recinto no pertenece al Patrimonio Nacional, sino que es propiedad de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Finalmente se estimó, la fecha estimada para la finalización total de las obras es el 15 de diciembre.

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Mientras el millonario proyecto avanza y el palacio se prepara para lucir renovado, todo apunta a que el próximo verano encontrará a la Reina Letizia y Felipe VI disfrutando nuevamente de este refugio mediterráneo, ahora revitalizado y adaptado al nuevo milenio, pero sin perder el encanto histórico que lo convirtió en un símbolo del verano real en Mallorca.

NB