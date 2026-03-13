La dura confesión de Alberto de Mónaco sobre su relación con Charlene de Mónaco: "No fue amor a primera vista"

La relación de Charlène de Mónaco y el príncipe Alberto II es de las más comentadas entre los seguidores de la realeza. Las críticas sobre una supuesta lejanía entre ambos y los rumores de un acuerdo para mantenerse juntos hicieron que las dudas sobre amor verdadero entre ellos existieran. El próximo 14 de marzo, el monarca cumple 68 años, 20 años más que su esposa, y en una entrevista decidió sincerarse sobre el amor que le tiene a Charlène. De esta manera, reveló que lo de ellos no fue algo de primer momento.

Charlene de Mónaco, Príncipe Alberto II de Mónaco

La dura confesión de Alberto de Mónaco sobre su romance con Charlène de Mónaco

La familia real de Mónaco está pasando por un tenso cumpleaños de los príncipes. Un escandaloso libro y denuncias del antiguo guardián de sus finanzas revelaron una lejanía interna entre Charlène de Mónaco y el príncipe Alberto II. Es por eso que, a solo días de cumplir sus 68 años, el monarca decidió sincerarse con los medios de comunicación sobre la historia de amor con su esposa, que comenzó en una competencia de natación, por los 2000.

En aquel momento, era sabido que sus vidas eran diferentes: Charlène era una de las atletas más apasionadas por los deportes, hija de un vendedor de fotocopiadoras y de una saltadora de trampolín; mientras que el príncipe se llevaba los titulares por algunos romances y su futuro como rey de Mónaco. Sin embargo, por 2005, y tras un reencuentro inesperado, una relación de amor comenzó entre ellos, y finalmente lo oficializaron en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006.

En una entrevista con Paris Match, el príncipe Alberto II hizo una dura confesión de su romance que resolvió algunas de las críticas y comentarios a su alrededor. “Lo nuestro no fue amor a primera vista. Nos apoyamos mutuamente. Ella ha reanudado muchas de sus actividades, más compromisos públicos, para alegría de todos”, expresó. Tras sus dichos, muchos recordaron el tenso casamiento de ambos, y las teorías sobre su amor volvieron a surgir.

Charlene de Mónaco, Príncipe Alberto II de Mónaco y sus hijos

Entre escándalos y críticas: el romance de Charlène de Mónaco y el príncipe Alberto II

Durante las últimas semanas, la Casa Real de Mónaco sufre una dura pelea mediática y legal contra Claude Palmero, el antiguo guardián de sus finanzas. El trabajador apuntó contra la relación de los príncipes, asegurando que Alberto II tenía un refugio de soltero y que ambos mantenían un contrato para mantenerse unidos. Por su parte, la realeza reaccionó con acusaciones de corrupción y de traicionar la confianza de la casa real.

Charlene de Mónaco, Príncipe Alberto II de Mónaco

Si se suma estas denuncias a la conocida "maldición de los Grimaldi" y las críticas de los usuarios sobre su romance, la dura confesión de Alberto de Mónaco sobre su romance con su esposa Charlène provocó que las dudas siguieran creciendo sobre la pareja. A pesar de todo, ellos se siguen mostrando unidos en algunos eventos protocolares y muestran la importancia que le dan a su familia y a mantener la imagen impecable a pesar de las opiniones.

A.E