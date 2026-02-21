Así es el hotel de Julieta Nair Calvo: rodeado de cerros cordilleranos y a orillas del lago Lacar

A pocas semanas de haberse comprometido con Andrés Ronaldo, Julieta Nair Calvo viajó a Neuquén para su “ensayo de luna de miel”. En las últimas horas, la actriz compartió en sus redes sociales postales del increíble destino turístico que eligió para visitar este fin de semana. Así, rodeada de cerros cordilleranos y a orillas del lago Lacar, mostró cómo está atravesando esta nueva etapa de su vida, atravesada por el amor y el contacto pleno con la naturaleza.

Julieta Nair Clavo viajó a la Patagonia

Julieta Nair Calvo volvió a conquistar a sus seguidores, esta vez no desde sus proyectos artísticos en la actuación o como modelo de campaña, sino desde el corazón de la Patagonia. A pocas semanas del anuncio de su casamiento con el padre de sus hijos, la actriz eligió Neuquén para realizar una escapada romántica en un entorno natural imponente que combinó descanso, paisajes de ensueño y pura conexión con la naturaleza.

Julieta Nahir Calvo | Instagram

Instalada en un exclusivo complejo a orillas del lago Lacar, la artista compartió en su cuenta personal de Instagram una serie de postales que despertaron suspiros. Rodeada de cerros cordilleranos y bajo un cielo celeste mostró vistas panorámicas y rincones íntimos del alojamiento elegido, dejando ver la alegría con la que vive este viaje.

El destino seleccionado fue una aldea de montaña ubicada en San Martín de los Andes que se destaca por su propuesta de alto nivel. Tal y como se describe en la página web del lugar, el complejo ofrece mansiones de diseño, cabañas y apartamentos exclusivos pensados para quienes buscan privacidad, confort y detalles sofisticados. La arquitectura combina madera, piedra y amplios ventanales que integran el paisaje patagónico al interior de cada espacio.

Julieta Nahir Calvo | Instagram

Habitación campestre y vista panorámica

No obstante, la habitación donde se hospedó Julieta Nair Calvo respondió a un estilo campestre elegante, con techos y paredes de madera que aportan calidez y una atmósfera acogedora. Desde el balcón privado se podía apreciar no solo la inmensidad de la cordillera de Los Andes, sino también la piscina del complejo, colocada en medio del verde intenso del paisaje.

Julieta Nahir Calvo | Instagram

San Martín de los Andes, ciudad enclavada en un valle rodeado de montañas y bordeado por el lago Lacar, es uno de los destinos más buscados del sur argentino. Su combinación de naturaleza en su máxima expresión, gastronomía regional y propuestas de relax la convierten en el escenario ideal para escapadas románticas o viajes de desconexión total. En este marco, la dramaturga aprovechó el buen clima veraniego para tomar sol sobre las reposeras ubicadas al pie de la imponente piscina del complejo hotelero. En cada imagen compartida se percibió la intención de disfrutar al máximo su experiencia en Neuquén. La experiencia parece haber sido una pausa perfecta antes de los próximos proyectos profesionales y de los preparativos del casamiento.

Con esta escapada, Julieta Nair Calvo no solo confirmó su debilidad por los paisajes del sur del país, sino que también dejó en claro que vive un presente lleno de ilusión junto a su futuro marido y padre de sus hijos. Entre montañas, aire puro y las propuestas que ofrece San Martín de los Andes, la actriz celebró el amor en uno de los rincones más encantadores de la Patagonia.

