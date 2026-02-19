El paso de Guido, el hermano de Mauro Icardi, por el piso de Intrusos (América TV) generó un revuelo tan mediático como virtual. Después de presentarse en el programa de espectáculos y revelar algunos pormenores de su infancia junto al jugador del Galatasaray y su núcleo familiar, el tatuador visitó por primera vez a Wanda Nara y a sus sobrinas, Francesca e Isabela. Como muestra fehaciente del encuentro, el menor de los hermanos Icardi compartió postales en su cuenta personal de Instagram en las cuales se destacó la presencia de Martín Migueles y de Maxi López. Asimismo, el concursante de MaterChef Celebrity (Telefe) se anticipó al cumpleaños de Mauro y le envió un regalo sutil por redes.

Maxi López presumió una foto con el hermano de Mauro Icardi

En la antesala al cumpleaños número 33 de Mauro Icardi, su hermano Guido irrumpió en la pantalla chica y provocó una impensada ola mediática. Las enemistades entre los hermanos Icardi hizo que el joven de 29 años decidiera tomar distancia de su familia, al punto tal que no había formado vínculo con Wanda Nara ni sus sobrinas Francesca e Isabella. Es así que, tras contar su verdad, fue a conocerlas.

Maxi López | Instagram

El encuentro sucedió en el Chateau Libertador, casa de la empresaria, quien se encontraba junto a sus hijas, su mamá Nora Colomino, su exmarido Maxi López y su amigovio Martín Migueles. Todos ellos posaron sonrientes frente a cámara mostrando un reencuentro que se estiró por más de una década. “Conociendo a mi familia”, escribió orgulloso el tatuador al pie de las postales que compartió en sus historias de 24 horas de la famosa red social de la camarita.

Ante los reposteros lógicos de la mamá de sus sobrinas, un inesperado gesto del papá de Valentino, Constantino y Benedicto no pasó desapercibido. Sobre todo, porque minutos después lo borró de sus redes sociales, gesto que desencadenó todo tipo de controversias y especulaciones.

La visita de Guido Icardi a Wanda Nara | Instagram

Maxi López se prendió de lleno en el WandaGate

La facultad de Maxi López para adaptarse al presente mediático de Wanda Nara sigue dando de qué hablar. Teniendo en cuenta los vínculos comerciales que la une con la mamá de sus hijos adolescentes, no es sorpresivo que compartan acciones cotidianas como cenas, paseos y hasta incluso el mismo proyecto laboral. Sin embargo, respecto a su histórica rivalidad con Mauro Icardi, el exdelantero de River Plate se tomó todo el tiempo del mundo para esperar que la "justicia divina" le dé un revés virtual al goleador del equipo turco.

Es por esta razón que, en las últimas horas, López aprovechó la visita de Guido en el departamento de su ex para compartir una cena -que incluyó empanadas, pizzas y un buen vino- dejando un imponente registro en las plataformas de interacción social: Maxi posteó una fotografía no sólo junto al tío de las hermanitas Icardi, sino que también junto a Martín Migueles.

Para los seguidores del WandaGate, esta postal habla por sí sola. Por un lado, Guido Icardi, el hermano menos querido de Mauro. Por el otro, el empresario y pareja actual de la mediática a quién denunció por haberse acercado a una de sus herederas cuando dormía. Y, como frutilla del postre, la presencia del empresario como clara señal de provocación ante su eterna pelea que nació luego de la denominada “Icardeada”. No obstante, minutos después la eliminó, aunque eso no impidió que se viralizara.

Maxi López, Guido Icardi y Martín Migueles | Instagram

Como era de esperarse, los usuarios en la web no tardaron en dejar sus mensajes y opiniones al respecto de esta aparición en escena de Guido en la antesala al cumpleaños de Mauro Icardi. De esta manera, se abrió un nuevo round entre ex de Wanda y Maxi López, en el cual parece que el actual novio de la China Suárez no gana para disgustos, ni siquiera del otro lado del continente.

NB