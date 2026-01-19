Así fue el increíble primer cumpleaños de Isabella, la hija de Julieta Nair Calvo: mariposas, coronas y hadas

Julieta Nair Calvo vivió un día cargado de emoción y ternura al celebrar el primer cumpleaños de Isabella, su hija menor, fruto de su relación con Andrés Rolando. Lejos de los festejos multitudinarios, la actriz apostó por una celebración íntima, cuidada hasta el último detalle y con una estética de cuento que conquistó a todos en redes sociales.

Así fue el cumpleaños de Isabella, la hija de Julieta Nair Calvo

El festejo tuvo lugar el domingo 18 de enero y estuvo atravesado por una temática tan delicada como encantadora: hadas, mariposas, alas y coronas, con una paleta de colores dominada por tonos rosados, lilas y violáceos. Todo se desarrolló en un jardín rodeado de verde, que aportó un marco natural y cálido al primer gran día de Isabella.

La ambientación floral fue una de las grandes protagonistas. Arcos decorativos, globos pastel y detalles inspirados en el mundo mágico de las hadas transformaron el espacio en un escenario de fantasía. La torta acompañó la temática con mariposas en relieve y flores, convirtiéndose en una verdadera pieza central del festejo.

Julieta e Isabella

Decoración del cumpleaños de Isabella

La torta de Isabella

El look de Isabella para su primer cumpleaños

Isabella, la homenajeada, lució un vestido con estampa floral y una delicada corona de princesa, acorde al espíritu del evento. En brazos de su mamá, Julieta Nair Calvo se mostró radiante y feliz, compartiendo postales del cumpleaños con una enorme sonrisa y gestos de pura complicidad.

El look de Isabella

A través de sus redes sociales, la actriz expresó todo su amor con un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Mi nena cumplió un añito rodeada de familia y amigos muy queridos. Reina de nuestros días, te amamos infinito. Gracias por hacernos tan felices. Sos la bebé más dulce que existe”, escribió junto a las imágenes del festejo.

Isabella y Julieta

Julieta Nair Calvo y su marido Andrés Rolando junto con su hija

Una vez más, Julieta Nair Calvo compartió un instante íntimo de su vida familiar y dejó en claro que, para ella, los pequeños detalles y el amor son los verdaderos protagonistas.

Así, el primer cumpleaños de Isabella, la hija de Julieta Nair Calvo, se convirtió en una celebración mágica, emotiva y llena de belleza, marcada por mariposas, coronas y hadas, y por el amor incondicional de una familia que no dudó en festejar a su pequeña princesa a lo grande.

