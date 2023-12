Javier Milei, Presidente de la Nación, recibió el Bastón Presidencial de manos de Alberto Fernández, a la primera que le llamó la atención, y por eso nos empezó a llamar la atención a muchos argentinos, fue a Cristina Fernández de Kirchner.

Ella se sorprendió al observar que la parte superior de la pieza llevaba talladas los caras de los “hijitos” (tal como él los llama) del líder de La Libertad Avanza. Nos referimos a sus cinco perros de raza Mastín Napolitano llamados así en homenaje a economistas admirados por Javier: Milton, por Milton Friedman; Murray, por Murray Rothbard; y Robert y Lucas, por Robert Lucas.

Claro que falta Conan (también incluido en el bastón), el primero de “sus hijos” que fue adoptado en 2004 y es el padre de los demás. Milei reveló que pagó 50 mil dólares en un proceso de clonación para replicar a los canes, y tener sus cuatro cachorros que hoy están enormes y vivirán en la Residencia Presidencial de Olivos.

Javier Milei: el primer Presidente que no aceptó el bastón de Pallarolls

Javier Milei se convirtió en el primer Presidente desde la vuelta de la Democracia (otra de las cosas en que se convierte en pionero por hacer cosas distintas), en no elegir un Bastón Presidencial de los Pallarols (ni del padre, Juan Carlos; ni del hijo, Adrián), orfebres que históricamente crearon esas piezas.

Cristina Kirchner mirando el bastón presidencial de Javier Milei

De hecho, hace algunas semanas se generó una polémica con Juan Carlos Pallarols, porque el propio Milei lo trató de mentiroso por las redes, ya que el orfebre sugería que el bastón que elegiría el libertario sería el que diseñó él.

Tras asumir Milei, pasaron varias horas en las que todos se preguntaban quién era el creador del bastón definitivo (que finalmente tampoco tuvo la figura de un León, haciendo referencia al apodo de Milei, como también se especuló). Hasta que se supo que fueron los orfebres Hugo Pascual Pontoriero (82) y su hijo y discípulo, César (53).

Hugo Pontoriero: el orfebre que conocía a Karina Milei y aceptó el desafío de hacer un bastón disruptivo

CARAS se comunicó con Don Hugo Pascual Pontoriero, quien tiene su taller en Villa Pueyrredón y se formó en la Escuela Técnica Raggio, de Núñez. Desde hace 60 años se dedica a la orfebrería.

Su especialización es el diseño de joyas: anillos, brillantes, placas y dijes; y no solo trabajó para la Fuerza Aérea Argentina haciendo medallas conmemorativas, sino también para grandes empresas, como Roemmers, Loma Negra, Acindar y Fleni.

El bastón presidencial de Javier Milei

“Karina Milei me conoce desde hace un tiempo, porque es amiga de mi nuera. Me llamó y me preguntó si lo podía hacer. Le dije que sí. Hice trabajos más raros que este, es una actividad que me gusta mucho, me sale muy bien”, explica sobre la pieza que terminó en las manos del Presidente de la Nación.

“El Escudo Nacional está esmaltado en oro y el monograma del Presidente, que son las iniciales JGM (Javier Gerardo Milei), está también hecho en oro. Las guardas de laureles que aparecen en el diseño simbolizan el triunfo del país y el de todos los argentinos, para lograr una armonía de solidez. Usé Plata 900 y madera petiribí de un pedazo de tirante que debe tener 40 años. El bastón mide aproximadamente 92 cm. Sé que Milei mide 1,80, igual que yo, así que me tomé como referencia (Risas). Con mi hijo tardamos 15 días en hacerlo. Se trabajó contrarreloj, hubo tropiezos, cosas que no me gustaban, tiraba todo y lo empezaba de nuevo. Sobre todo los perros: uno no me salía y tiré todo al diablo y comencé de nuevo. Y así logré bien el parecido de la cara”, comenta el experimentado orfebre refiriéndose al Bastón Presidencial que entregó dentro de un estuche de terciopelo y cuero de color negro con el Escudo Nacional cincelado en plata.

Javier Milei y sus perros - FOTO:CARAS

Cuando se le pregunta qué sintió durante la Asunción de Milei, y sobre todo al ver que le entregaban el bastón que él mismo confeccionó, Hugo Pascual Pontoriero responde: “Lo vi por televisión. Me emocionó, porque cuando me dieron este trabajo estaba obsesionado. A veces tenía miedo de no llegar a terminarlo. Siempre hay algo que te va frenando y con mi hijo escalamos todos esos escalones. Lo logramos en tiempo y forma, y lo más lindo es que el Presidente se quedó re-contra conforme. Lo vio unos días antes, le cambiamos algunos detalles que pidió modificar y se acabó el problema”.

En tono campechano pero respetuoso, agregó: “Me puse contento, fue un logro, nunca me imaginé que iba a hacer esto porque estaba medio monopolizado por ese hombre (Juan Carlos Pallarols). Parecía que a él nunca lo iban a sacar, ¿viste? Yo no tuve nada que ver, lo respeto, él tiene sus formas. Nunca crucé palabras con ese señor. Nunca lo vi personalmente. Pero me tocó a mí y asumí la tarea con mucha seriedad. A Milei tampoco lo conozco, nunca lo vi personalmente”.

Sobre la impresión que le causó la reacción de Cristina al ver las características del Bastón Presidencial, el orfebre fue tajante: “No me pareció nada raro, ya que despierta curiosidad lo de los perros porque nadie lo había hecho antes. A esa mujer se ve que también le llamó la atención”, agregó.

La idea de poner a los perros en el bastón fue de Karina Milei, actual Secretaria General de la Presidencia, antes conocida como “El Jefe”.

Ella se reunió con Santiago Oría, publicista de La Libertad Avanza, quien puso en marcha todo el operativo. “Me contacté con un dibujante, Luis Martínez, uno de los mejores de la Argentina, con quien empezamos a hacer bocetos. Yo le mandaba referencias basadas en fotos de los perros, borradores para que él lo traslade al papel con su arte. Hicimos varias versiones, se las mostrábamos a Karina y se llegó a una versión final. Y esos bocetos dibujados en papel fueron los que le dimos al orfebre para que lo aplique en el bastón, como si fuera un plano de arquitectura”, le dice a CARAS este creativo de 38 años, que estudió Derecho y Cine.



Fotos: Cedoc/Perfil y Album Personal