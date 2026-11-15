La imagen que subió Benjamín Vicuña después del escándalo de Wanda Nara y la China Suárez: Amancio, fútbol y un mensaje en la espalda

Benjamín Vicuña publicó este sábado 14 de noviembre en sus historias de Instagram una foto de Amancio, el hijo que tiene con la China Suárez, en una cancha de fútbol. La imagen apareció el mismo día en que la pelea entre Wanda Nara y la actriz sumó nuevos mensajes en las redes, un intercambio en el que también se mencionó al intérprete chileno.

El último capítulo del enfrentamiento entre ambas comenzó el viernes 6 de noviembre en la casa de Mauro Icardi en Nordelta, adonde la empresaria fue a buscar a una de sus hijas, en un episodio que derivó en una denuncia contra el futbolista. El video de esa discusión salió al aire esta semana y desató una serie de descargos cruzados, que este fin de semana sumaron acusaciones contundentes.

Benjamín Vicuña y la foto de Amancio con la camiseta 10

En la imagen que compartió Benjamín Vicuña, Amancio Vicuña aparece de espaldas, parado sobre el césped mientras cae el sol. Lleva una camiseta blanca con el apellido "Vicuña" estampado sobre el número 10 y un short bordó, y detrás se ven una hilera de árboles y las luces del predio ya encendidas.

Amancio, de espaldas, con la camiseta que lleva el apellido Vicuña y el número 10.

El fútbol ya ocupaba un lugar en la rutina del pequeño cuando apareció esta postal. En septiembre disputó su primer campeonato infantil y convirtió un gol, una jornada que su mamá registró en Instagram. Ese día fue acompañado por toda su familia, que disfrutó de ese lindo momento en la vida del niño.

En aquel torneo, según las fotos que subió su madre, el nene había jugado con la camiseta de la selección argentina. Meses atrás, en diciembre de 2025, cuando vivía con ella en Turquía, se entrenaba en la Barça Academy Istanbul, la escuela del club catalán en esa ciudad, de la que la actriz compartió imágenes y una grabación breve de una práctica.

Benjamín Vicuña y Amancio, entre risas.

Wanda Nara, la mención a Benjamín Vicuña y el apellido de sus hijos

El posteo llegó el mismo sábado en que Wanda Nara y la China Suárez intercambiaron nuevos mensajes. La actriz se refirió en sus historias al dinero y a su trayectoria, y la conductora le contestó con un descargo en el que aludió a Benjamín Vicuña: "La exitosa vendió una casa que compró extorsionando y estafando al chileno", escribió.

El apellido de los chicos ya había quedado en el centro de otra polémica a fines de octubre. Hace algunas semanas, una emprendedora había difundido un pedido de sellos escolares atribuido a la artista, en el que Magnolia y Amancio figuraban como "V. Suárez", mientras que el sello de Rufina, su hija con Nicolás Cabré, llevaba completo el de su padre.

A fines de septiembre, el chileno se había referido a la exposición de sus hijos. Consultado por LAM (América TV) sobre un video en el que la actriz mostraba al nene al volante de un auto de juguete, tras la inhabilitación de Icardi para conducir, respondió: "A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos".

Benjamín Vicuña junto a su hijo, en una imagen de archivo.

Mientras la disputa entre Wanda Nara y la China Suárez sigue abierta en las redes y la denuncia que involucra a Mauro Icardi continúa en la Justicia, Benjamín Vicuña no hizo declaraciones sobre el enfrentamiento entre su expareja y la conductora. Lo que publicó fue a Amancio en la cancha, con el apellido paterno en la camiseta, en una actividad que su hijo menor practica y que ya forma parte de su rutina.