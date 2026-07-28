Benjamín Vicuña no duda en mostrarles el amor y cariño que tiene por sus hijos a sus seguidores. Con una comunidad de más de 3 millones de usuarios, el perfil de Instagram del actor fusiona su promoción de trabajos con los profundos y emotivos saludos que les dedica. Este 28 de julio, el protagonista fue su hijo menor, Amancio Vicuña, fruto de su pasada relación con la China Suárez y quien cumple 6 años de edad. En un festejo que motiva la unión, la alegría y la reflexión sobre el paso del tiempo, su papá dejó en claro el fuerte vínculo afectivo que lo une al pequeño, enterneciendo a una comunidad de fanáticos que sigue de cerca su faceta más íntima, humana y protectora.

El tierno mensaje de Benjamín Vicuña a su hijo Amancio: "Por mil años más a tu lado"

El tierno mensaje de Benjamín Vicuña a su hijo Amancio: "Por mil años más a tu lado"

Amancio Vicuña llegó al mundo el 28 de julio de 2020, y transformó la vida de la China Suárez, Benjamín Vicuña y Magnolia Vicuña en una fuente inagotable de alegría. Sus padres no dudan en mostrar el amor que le tienen a través de las redes sociales, y su hermana se muestra cómplice en cada una de las postales que protagonizan juntos. Sin embargo, para el actor, sus posteos se vuelven un bitácora digital en la que deja asentado el orgullo paternal que lo moviliza día a día, y los años que su bebé va cumpliendo.

Este 28 de julio, la cuenta de Instagram de Vicuña se transformó en un testimonio poético de amor incondicional. Lejos de los fríos saludos protocolares, y de la polémica que surgió en su saludo del año pasado, el actor volvió a celebrar la personalidad de su hijo, a quien define como un ser valiente y sensible. Para eso, compartió un video en el auto, donde las bromas por parte de él y una charla de ambos abría las puertas a la intimidad y a la relación que ambos comparten en su día a día a pesar de las distancias de la rutina.

Enterneciendo a todos sus seguidores, le dedicó unas palabras. "Mi niño feliz, cumple 6 años. Valiente y sensible, dueño de los ojos más profundos y bonitos del condado. Por mil años más a tu lado, por tu risa que es nuestra risa, en tu nombre agradezco al cielo, amado Amancio", expresó. Los usuarios no tardaron en sumarse al saludo, dejando sus felicitaciones y destacando la complicidad que hay entre padre e hijo.

La relación de Benjamín Vicuña y su hijo Amancio: complicidad y distancias

Benjamín Vicuña es padre de cuatro varones y dos nenas. Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio son fruto de su relación con Carolina "Pampita" Ardohaín; mientras que Magnolia y Amancio son hijos de la relación con la China Suárez. Si bien él le da un espacio a cada uno de ellos, los usuarios notaron que, en este 28 de julio, cumpleaños 6 del más pequeño del clan, sacó a relucir su complicidad, la cual se nutre de risas, juegos compartidos y abrazos eternos.

Debido a los constantes compromisos profesionales del intérprete entre Chile y Argentina, y que el niño se encuentra a cuidado de su mamá en Turquía, la distancia geográfica suele ser un desafío recurrente en la rutina familiar. Sin embargo, ambos lograron construir un puente afectivo inquebrantable que supera cualquier barrera, aprovechando al máximo cada reencuentro para fortalecer su intimidad. El artista se encarga de que la presencia paterna sea una constante absoluta en la vida del niño, transformando la calidad del tiempo compartido en el verdadero motor de su relación.

Así mismo, no duda en fusionar sus redes sociales entre publicidades de trabajo y dedicatorias más sinceras, mostrando el orgullo que siente por Amancio. En todo momento, Vicuña describe al pequeño como un ser lleno de luz, destacando la pureza de su mirada y su personalidad magnética. Además, expresa con frecuencia su admiración por la frescura de su hijo, prometiendo estar a su lado en cada descubrimiento y asegurando que su amor constituye un lazo eterno que guía sus pasos. Sus palabras y postales juntos giran en torno a la promesa de un acompañamiento incondicional a lo largo de su crecimiento, y enternecen a los usuarios.

La relación de Benjamín Vicuña y su hijo Amancio

El tierno mensaje de Benjamín Vicuña a su hijo Amancio, por su cumpleaños 6, reafirma que el lazo entre ambos trasciende cualquier barrera, consolidándose como un faro de luz en sus vidas. Sus seguidores no dudaron en destacarlo, y se enternecieron por sus palabras que prometen "mil años más a su lado".

A.E