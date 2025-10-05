El impactante cambio físico de Felipe Fort: las fotos del antes y el después

Felipe Fort se sometió a un impactante cambio físico y compartió los resultados en las redes sociales. Tras publicar las primeras imágenes, los seguidores se sorprendieron por su nuevo aspecto mientras que su entrenador dio detalles de la rutina del influencer.

El impactante cambio físico de Felipe Fort: las fotos del antes y después

Felipe Fort está transitando un impactante cambio físico y mostró los primeros resultados en las redes sociales. El hijo de Ricardo Fort se sometió a una estricta rutina de 90 días y sus seguidores elogiaron los logros.

Felipe Fort y Julián Zaletti

A través de su cuenta de Instagram, el influencer revela parte de su entrenamiento y también los resultados que obtiene. Allí, se muestra con orgullo con su entrenador, Julián Zaletti, que dio detalles de su plan deportivo: "Desafío 90 días. Junto a Felipe Fort vamos a hacer un desafío de aumento de cambio físico para octubre, noviembre y diciembre".

Felipe Fort y Julián Zaletti

En las imágenes que compartió el joven de 21 años, se dejan ver sus ejercicios en las máquinas del gimnasio así también los detalles de su alimentación para lograr el objetivo final de cara al mes de diciembre.

Si bien está feliz por sus nuevos logros, Felipe Fort recibió cientos de elogios en las redes sociales, donde los seguidores no sólo lo comparaban con su padre sino también que resaltaban sus cambios al revisar las fotos de años anteriores.

Felipe Fort

El joven continúa enfocado en su objetivo y promete seguir compartiendo los avances de su “desafío 90 días”. Con disciplina y constancia, Felipe Fort busca alcanzar su mejor versión antes de fin de año, una meta que entusiasma tanto a él como a sus seguidores, que lo acompañan paso a paso en esta transformación.